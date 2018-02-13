Трамп запросил у Конгресса $500 млн на содействие Израилю в создании систем ПРО

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа запросила у Конгресса США $500 млн долларов на содействие Израилю в разработке и развертывании систем противоракетной обороны в 2019 финансовом году. Об этом сообщил в понедельник на специальном брифинге для журналистов директор по операциям пентагоновского Агентства по ПРО Гэри Пеннетт, комментируя обнародованный проект бюджета его ведомства.

"В рамках выполнения Соединенными Штатами своих обязательств перед Израилем мы предлагаем выделить $500 млн для дальнейших закупок и разработок таких систем ПРО, как Iron Dome ("Железный купол"), Arrow ("Стрела"), David's Sling ("Праща Давида") и Upper Tier ("Верхний эшелон")", - отметил он.

США уже свыше 30 лет оказывают помощь Тель-Авиву - как деньгами, так и участием в разработке и испытаниях - в создании эшелонированной системы защиты от обстрела израильской территории, которую ведут в основном неуправляемыми ракетами боевики группировки "Хезболлах" и палестинского движения ХАМАС. Активная разработка Ираном высокоточных баллистических ракет потребовала внести коррективы. И, как рассчитывает Израиль, усовершенствованные с помощью США противоракеты Arrow (на иврите "Хец") смогут нейтрализовать эту угрозу.

Система "Праща Давида" предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности. "Железный купол" призван поражать в воздухе ракеты малой дальности, а "Стрела" уничтожать баллистические ракеты большой дальности.

Проект бюджета на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября текущего календарного года, должны еще утвердить законодатели. А они до сих пор не приняли законопроект о выделении средств Пентагону на 2018 финансовый год, наступивший уже более четырех месяцев назад. Финансирование деятельности минобороны осуществляется пока на уровне 2017 года.