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Новый временный поверенный в делах США на Кубе вступил в должность

Международная панорама
13 февраля, 2:43 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 13, февраля. /ТАСС

Ранее Филип Голдберг занимал посты американского посла на Филиппинах, в Боливии, возглавлял дипмиссию США в Приштине

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ГАВАНА, 13 февраля. /ТАСС/. Новый временный поверенный в делах США на Кубе Филип Голдберг приступил к исполнению обязанностей. Об этом говорится в сообщении посольства США в Гаване, опубликованном в понедельник на его официальной странице в Facebook.

По сообщению дипмиссии, 61-летний Голдберг вступил в должность 11 февраля. На посту временного поверенного в делах США в карибской стране он сменил Лоуренса Гамбинера.

Ранее Голдберг занимал посты американского посла на Филиппинах (2013-2016), в Боливии (2006-2008), возглавлял дипмиссию США в Приштине (2004-2006), был и. о. посла в Чили (2001-2002), а также заместителем госсекретаря (2010-2013). В 2008 году президент Боливии Эво Моралес выслал его из страны, обвинив в сговоре с оппозицией.

В июле 2015 года США и Куба восстановили дипломатические отношения, разорванные в 1961 году, и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне. Однако американскую дипломатическую миссию на Кубе до сих пор возглавляет не посол, а временный поверенный в делах. Примечательно, что США меняют главу своей дипмиссии в карибской стране уже в третий раз.

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После того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп, американо-кубинские отношения резко ухудшились. В июне Трамп объявил об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касавшихся нормализации отношений с Гаваной. В частности, американская администрация решила ужесточить правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввести запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

В последние месяцы отношения между Гаваной и Вашингтоном еще больше обострились из-за неких "акустических атак", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали более 20 американских дипломатов. США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне. Кубинские власти категорически отвергают причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами и ставят под сомнение сам факт того, что они подверглись на Кубе неким атакам.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
Страны
США Чили Куба Боливия Филиппины
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