Межамериканская комиссия по правам человека назвала "тяжелейшей" ситуацию в Венесуэле

ТАСС, 13 февраля. Венесуэльская демократия становится все слабее, а ситуация с соблюдением прав человека в стране продолжает ухудшаться. Такое мнение высказал в понедельник глава Межамериканской комиссии по правам человека (исп. CIDH) Франсиско Хосе Эгигурен Праэли. Штаб-квартира этой организации находится в Вашингтоне.

"Мы чувствуем, что ситуация [в Венесуэле] вызывает тревогу, она тяжелейшая, - цитирует Праэли радиостанция Noticias MVS. - Я не могу подобрать другое, еще более катастрофичное определение". По его мнению, положение в Боливарианской Республике заметно ухудшилось за последние два года.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и дефицитом продовольствия и лекарств. Согласно прогнозам комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), находящейся под контролем оппозиции, в 2018 году инфляция в стране может достичь 14000%.

В 2017 году Венесуэлу на протяжении нескольких месяцев сотрясали организуемые оппозицией антиправительственные манифестации, сопровождавшиеся беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами. Жертвами насилия стали не менее 120 человек, в том числе сотрудники полиции и бойцы Национальной гвардии, тысячи человек пострадали.