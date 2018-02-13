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В Конгрессе США намерены бороться с урезанием финансирования иностранных программ

Международная панорама
13 февраля, 3:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, февраля. /ТАСС

Согласно проекту бюджета Госдепартамента на 2019 финансовый год, Соединенные Штаты планируют сократить финансирование двусторонних и многосторонних программ помощи

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ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Эд Ройс в понедельник заявил, что он намерен противостоять предложенному Белым домом сокращению финансирования американских программ за рубежом.

"Мощная двухпартийная коалиция в Конгрессе уже однажды помешала сократить бюджет Госдепартамента и Агентства международного развития, что подорвало бы нашу национальную безопасность. В этому году мы будем действовать снова", - говорится в заявлении политика.

Согласно проекту бюджета Госдепартамента США на 2019 финансовый год, обнародованному американским правительством, Соединенные Штаты планируют сократить финансирование двусторонних и многосторонних программ помощи. Как следует из этого документа, на деятельность Агентства международного развития в будущем финансовом году американская администрация запрашивает у Конгресса $1,4 млрд. Это примерно на $35 млн меньше, чем в текущем финансовом году.

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