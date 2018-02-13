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Военные Республики Корея откажутся от мероприятий, не связанных с боеготовностью войск

Международная панорама
13 февраля, 4:18 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 13, февраля. /ТАСС

Такие меры направлены на создание условий, в которых военнослужащие смогут сконцентрироваться на повышении боеготовности и выполнении своих непосредственных боевых задач, сообщили в минобороны

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СЕУЛ, 13 февраля. /ТАСС/. Военные Республики Корея откажутся от проведения или сократят масштаб сотен мероприятий, которые не связаны напрямую с боеготовностью войск. Об этом сообщило во вторник министерство национальной обороны.

Ведомство отмечает, что ежегодно вооруженные силы по всей стране проводят около тысячи различных церемоний, фестивалей и других мероприятий, не имеющих отношения к выполнению боевых задач. При этом угроза со стороны КНДР остается высокой. "Поэтому принято решение отказаться от проведения 60 и сократить масштаб 299 мероприятий", - говорится в сообщении.

Среди них - организуемый Комитетом начальников штабов турнир по гольфу среди молодежи, осенний фестиваль ВВС и военно-морской парад в честь победы над Японией в ряде сражений в конце XIV века.

"Данные меры направлены на создание условий, в которых военнослужащие смогут сконцентрироваться на повышении боеготовности и выполнении своих непосредственных боевых задач", - отмечает минобороны. По его данным, экономия от отмены мероприятий составит около $350 тысяч.

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