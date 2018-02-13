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СМИ: Республика Корея сократит период допросов перебежчиков из КНДР вдвое

Международная панорама
13 февраля, 4:29 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 13, февраля. /ТАСС

Ежегодно из КНДР на Юг перебегает около тысячи человек

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СЕУЛ, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство Республики Корея сократит установленный законом период допросов перебежавших в страну граждан КНДР со 180 до 90 дней. По данным агентства Yonhap News, соответствующие поправки в законодательство будут приняты кабинетом министров уже во вторник.

В соответствии с действующими процедурами, прибывающие в Республику Корея перебежчики изолируются и в течение полугода подвергаются интенсивным допросам контрразведчиков и представителей других служб, которые выясняют мотивы побега и другую информацию.

В случае успешного прохождения проверки они получают южнокорейский паспорт и финансовую помощь от государства. В последнее время ежегодно из КНДР на Юг в поисках лучшей доли перебегает около тысячи человек, примерно 70% из которых составляют женщины. Всего в Республике Корея на данный момент проживает 31,3 тысячи бывших северокорейцев.

Многие представители правительства Республики Корея считают, что 180 дней для допросов - это слишком длительный период, что может являться нарушением прав человека.

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