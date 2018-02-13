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Премьер Японии попросил Ким Ён Нама содействовать возвращению похищенных КНДР японцев

Международная панорама
13 февраля, 5:00 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 13, февраля. /ТАСС

Также Синдзо Абэ договорился с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином продолжить оказание максимального давления на Пхеньян

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ТОКИО, 13 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе своего пребывания в южнокорейском Пхёнчхане попросил председателя президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нама содействовать возвращению всех похищенных северокорейской разведкой японских граждан. Об этом сам премьер рассказал во вторник в ходе прений в национальном парламенте.

"Я решительно и лично попросил господина Ким Ён Нама решить проблему похищенных граждан и вернуть их всех на родину", - отметил Абэ. В то же время глава японского правительства подчеркнул, что он и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин договорились продолжить оказание максимального давления на Пхеньян.

За продолжение политики максимального давления на КНДР высказался во вторник и министр иностранных дел Японии Таро Коно. "Лидеры Японии и Южной Кореи договорились оказывать максимальное давление на Северную Корею. Эта политика будет продолжена и после Олимпийских игр в Пхёнчхане", - подчеркнул глава японского внешнеполитического ведомства.

В настоящее время между Сеулом и Пхеньяном наблюдается заметное потепление отношений, которое началось после того, как в начале января Ким Чен Ын выразил готовность направить на зимнюю Олимпиаду официальную делегацию, артистов и спортсменов. Высокопоставленная северокорейская делегация, в которую вошли Ким Ён Нам и родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, посетила Республику Корея на прошлой неделе. Ким Ё Чжон провела переговоры с южнокорейским президентом и пригласила его посетить Север в ближайшее время для проведения встречи на высшем уровне с Ким Чен Ыном.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Абэ, Синдзо
Страны
КНДР Япония Республика Корея
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