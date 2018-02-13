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Катера КНР провели патрулирование в акватории спорных островов в Восточно-Китайском море

Международная панорама
13 февраля, 5:24 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, февраля. /ТАСС

Корабли почти постоянно находятся вблизи спорных островов Сенкаку и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону, которую Япония считает своими территориальными водами

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ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Три катера береговой охраны КНР во вторник вошли в зону спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море, на которые претендует Япония. Об этом сообщило Государственное океанографическое управление Китая.

"Катера номер 2307, 2502, 2115 и 31240 провели регулярное патрулирование в акватории принадлежащего нам архипелага", - отмечается на сайте ведомства.

Напряженная ситуация в районе Дяоюйдао сохраняется с середины 2012 года, когда японское правительство "национализировало" эти острова, что вызвало волну возмущения в китайском обществе. С тех пор корабли КНР почти постоянно находятся вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону, которую Япония считает своими территориальными водами.

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