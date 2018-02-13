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WSJ: мэр Нью-Йорка хочет потратить $500 тыс. на защиту избирательной системы от хакеров

Международная панорама
13 февраля, 5:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, февраля. /ТАСС

Билл де Блазио заявил о необходимости защиты выборов от тех, кто стремится подорвать демократию

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НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио планирует израсходовать в этом году $500 тыс. на защиту избирательной системы этого крупнейшего в США города от хакеров. Градоначальник считает такую меру необходимой, пока продолжается разбирательство по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в выборы 2016 года, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

"Мало что имеет большее значение, чем защита наших выборов от тех, кто стремится подорвать нашу демократию", - приводит издание слова мэра. "Навыки наших зарубежных противников и смутьянов в нашей собственной стране совершенствуются, поэтому мы должны модернизировать свои планы защиты, чтобы голосование проходило справедливо", - добавил де Блазио. Он намерен более детально озвучить подробности в своем ежегодном обращении "О состоянии в городе", запланированном на вторник в нью-йоркском районе Бруклин.

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Как напоминает The Wall Street Journal, организация голосования в мегаполисе далека от совершенства. Наиболее часто повторяющимися проблемами являются длинные очереди на избирательных участках, частая смена адресов этих участков, поломки аппаратуры для регистрации бюллетеней. А перед первичными выборами 2016 года без оснований были ущемлены в своих избирательных правах 117 тыс. жителей города из числа сторонников Демократической партии. Эта ошибка стоила должности двум сотрудникам избиркома Нью-Йорка, пишет издание.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 22 сентября 2017 года сообщило властям 21 американского штата, что хакеры, якобы связанные с РФ, пытались получить несанкционированный доступ к компьютерным системам, задействованным при проведении выборов. Власти штатов Калифорния и Висконсин опровергли информацию МВБ, заявив, что хакерской атаке в этих двух штатах на самом деле подверглись не связанные с выборами структуры. В понедельник министерство внутренней безопасности признало, что не располагает данными о том, что хакеры из России манипулировали результатами президентских выборов в США.

Разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США осуществляет ФБР. Параллельные расследования проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также назначенный минюстом спецпрокурор. Москва на самом высоком уровне неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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