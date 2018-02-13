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Токио организует агитационные туры для подкрепления кампании претензий на юг Курил

Международная панорама
13 февраля, 6:09 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Планируется организовать туры для школьников и учителей в четыре города и поселка на острове Хоккайдо

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ТОКИО, 13 февраля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии намерено на государственные средства наладить регулярные ознакомительные туры для учителей и школьников в районы, прилегающие к южной части Курил, чтобы поддерживать общественный интерес к претензиям Токио на эти острова. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Штабе по проведению политики в отношении северных территорий при канцелярии кабинета министров.

"Мы запросили средства на такие поездки в государственном бюджете на 2018 финансовый год, - заявил представитель этой структуры. - На первом этапе будут организованы туры только для школьных учителей в четыре города и поселка на острове Хоккайдо, которые непосредственно примыкают к северным территориям (южной части Курил - прим. ТАСС). В следующем году начнутся поездки и школьников в этот район, чтобы больше познакомить с ним молодежь".

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В частности туры такого рода будут организованы в город Немуро на крайней северо-восточной оконечности Хоккайдо, откуда в хорошую погоду южная часть Курил видна невооруженным глазом. Предполагается организовать также морские поездки, чтобы на судне поближе подходить к островам, не покидая японской зоны контроля.

Правительство при этом планирует брать на себя расходы на транспорт и проживание участников агитационных туров, в ходе которых школьникам будут в том числе устраивать встречи с репатриированными в Японию бывшими жителями юга Курил, знакомить с их бытом на островах до 1945 года.

Разногласия по поводу принадлежности этих территорий не позволяют Москве и Токио заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны, хотя в 1956 году они подписали Совместную декларацию, которая положила конец состоянию войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические, торговые и прочие отношения.

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