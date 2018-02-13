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Группа американских сенаторов призвала ввести санкции с учетом "кремлевского списка"

Международная панорама
13 февраля, 6:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, февраля. /ТАСС

Политики вновь обвинили Москву в "подрыве демократических процессов" на Украине и оказании поддержки правительству Сирии

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ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Группа сенаторов-демократов внесла в понедельник на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект резолюции, призывающей министра финансов и госсекретаря ввести в отношении России санкции с учетом ранее подготовленного американской администрацией "кремлевского списка". Текст проекта имеется в распоряжении ТАСС.

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Авторами выступили сенаторы Бен Кардин, Боб Менендес и Шеррод Браун. Они настаивают на том, чтобы минфин США и Белый дом активнее применяли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), направленный на ужесточение санкционного режима в отношении РФ. Политики в резолюции вновь обвиняют Москву в "подрыве демократических процессов" на Украине и оказании поддержки правительству Сирии. Упоминаются и слова директора ЦРУ Майкла Помпео о том, что Россия якобы продолжает осуществлять попытки вмешательства во внутреннюю политику США и стран Европы.

При этом сенаторы указывают, что рестрикции, предусмотренные статьями CAATSА, так и не были задействованы. В связи с этим они предлагают Сенату призвать глав министерства финансов и Госдепартамента применить санкции в отношении причастных к коррупции лиц, "принимая в расчет информацию, содержащуюся в докладе", направленном ранее в Конгресс, а также иные данные, на основании которых можно ввести ограничения.

Резолюции такого типа не являются законопроектами и не имеют обязывающего характера. Если в итоге Сенат и примет данный документ, то он станет своего рода политическим заявлением. Президент подписывать резолюцию также не обязан.

Министерство финансов США 29 января опубликовало открытую версию "кремлевского списка", в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда государственных корпораций и банков, а также бизнесмены с состоянием, по данным американских источников, $1 млрд и более. Министерство подчеркнуло, что список не является санкционным, никакие ограничения в отношении его фигурантов не предусмотрены. Многие комментаторы отметили, что часть списка напоминает телефонный справочник государственных органов, а другая часть копирует ежегодный список самых богатых людей России, публикуемый в журнале Forbes.

Обнародование "кремлевского списка" стало частью процесса исполнения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот документ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа, предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Трамп категорически возражал против выработки этого нормативно-правового акта, но Конгресс США принял документ подавляющим большинством голосов и легко преодолел бы президентское вето в случае его применения.

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