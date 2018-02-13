Украина расширила список запрещенных к ввозу российских книг

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины опубликовал расширенный список из 137 книг, запрещенных для распространения на территории страны.

Их содержание, по мнению Киева, направлено на "ликвидацию независимости" Украины, "пропаганду насилия", а также "разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды".

В списке фигурируют 135 российских изданий. Среди авторов - Захар Прилепин, Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская, Николай Стариков, а также десятки других. Кроме того, две книги Алексея Иванова и Сергея Бунтовского из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, также включены в перечень.

В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". Во исполнение документа в апреле 2017 года правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения. На нарушителей накладывается административный штраф.

Только в течение 2017 года комитет запретил около 20 книг, в частности "Большую энциклопедию школьника", составленную Шоном Конноли, а также "Сталинград" британского историка Энтони Бивора, учебник русского языка "Я пишу правильно", две книги Бориса Акунина, посвященные истории России.

Под запрет попали также книги о русских богатырях, среди которых "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях" и "Богатырские русские сказки". В январе уже этого года были запрещены "Дочь Ленина - взгляд на историю" Эдварда Радзинского, "Записки реаниматолога" Вадима Шпинева, "Две жены для Святослава" Елизаветы Дворецкой, "Большая книга мудрости победителей" под редакцией Веры Кутыревой.