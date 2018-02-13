Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина расширила список запрещенных к ввозу российских книг

Международная панорама
13 февраля, 17:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, февраля. /ТАСС

Сейчас в перечне 135 изданий

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины опубликовал расширенный список из 137 книг, запрещенных для распространения на территории страны.

Их содержание, по мнению Киева, направлено на "ликвидацию независимости" Украины, "пропаганду насилия", а также "разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды".

Смотрите также
Президент Украины Петр Порошенко

Что российское запрещала Украина. Досье

В списке фигурируют 135 российских изданий. Среди авторов - Захар Прилепин, Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская, Николай Стариков, а также десятки других. Кроме того, две книги Алексея Иванова и Сергея Бунтовского из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, также включены в перечень.

В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". Во исполнение документа в апреле 2017 года правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения. На нарушителей накладывается административный штраф. 

Только в течение 2017 года комитет запретил около 20 книг, в частности "Большую энциклопедию школьника", составленную Шоном Конноли, а также "Сталинград" британского историка Энтони Бивора, учебник русского языка "Я пишу правильно", две книги Бориса Акунина, посвященные истории России.

Под запрет попали также книги о русских богатырях, среди которых "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях" и "Богатырские русские сказки". В январе уже этого года были запрещены "Дочь Ленина - взгляд на историю" Эдварда Радзинского, "Записки реаниматолога" Вадима Шпинева, "Две жены для Святослава" Елизаветы Дворецкой, "Большая книга мудрости победителей" под редакцией Веры Кутыревой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
4
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
5
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
6
Франц Клинцевич о психическом здоровье чиновников, отношениях РФ и Запада и смертной казни
7
Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к медалям Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама