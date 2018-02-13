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Reuters: экс-президент Гватемалы задержан по делу о коррупции

Международная панорама
13 февраля, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Альваро Колом находился у власти в Гватемале с 2008 по 2012 год

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ТАСС, 13 февраля. Бывший президент Гватемалы Альваро Колом задержан во вторник в рамках расследования дела о коррупции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры страны.

"Одним из десяти человек, задержанных в ходе сегодняшней операции, стал экс-президент республики Альваро Колом", - приводит агентство его слова.

Как отмечает агентство, прокуратура занимается расследованием дела о закупках автобусов, осуществленных во время пребывания у власти администрации Колома.

В свою очередь агентство Associated Press также сообщает, что в числе задержанных - бывший министр финансов и экс-глава МВД страны.

Колом находился во главе страны с 2008 по 2012 год.

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