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Директор разведки США назвал Россию в числе главных угроз кибербезопасности страны

Международная панорама
13 февраля, 17:56 дата обновления: 13 февраля, 19:33 UTC+3

Кроме того, угрозу представляют Иран, Китай и КНДР, сказал Дэниэл Коутс

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ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Россия, Иран, Китай и КНДР будут представлять наибольшую угрозу для Соединенных Штатов в киберпространстве на протяжении следующего года. С таким утверждением выступил во вторник директор национальной разведки США Дэниэл Коутс на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса, посвященным угрозам национальной безопасности и интересам Америки.

"Россия, Китай, Иран и Северная Корея будут представлять наибольшую киберугрозу Соединенным Штатам на протяжении следующего года", - говорится в распространенном тексте его выступления перед законодателями.

По версии Коутса, эти страны "используют кибероперации в качестве дешевого средства государственной политики". "По нашим оценкам, они продолжат проводить кибероперации для достижения стратегических целей, пока не столкнутся с их ощутимыми последствиями", - считает Коутс. Он добавил, что не связанные с правительственными структурами лица "продолжат проводить кибероперации для совершения финансовых преступлений" и в пропагандистских целях.

Шеф нацразведки напомнил, что до недавнего времени "использование кибератак в качестве инструмента внешней политики вне военного конфликта в основном ограничивалось спорадическими атаками более низкого уровня". "Россия, Иран и Северная Корея, однако, проводят более агрессивные кибератаки, которые представляют растущие угрозы для США и их партнеров", - указал он.

Разрушительные кибероперации

По оценкам разведки, "в следующем году Россия будет проводить более смелые и более разрушительные кибероперации, скорее всего, используя новый потенциал против Украины". "Российское правительство, скорее всего, опирается на широкий спектр операций, которые оно уже проводит, включая нарушение работы украинских энергораспределительных сетей, операции по взлому и последующей утечке важных данных, распределенные атаки, вызывающие отказ в обслуживании [той или иной компьютерной сети] и провокационные операции. В следующем году российские разведывательные службы и службы безопасности продолжат прощупывать критически важные объекты инфраструктуры США и их союзников, а также нацелятся на Соединенные Штаты, НАТО и их союзников с целью получить [необходимые] сведения об американской политике", - утверждает глава нацразведки.

По его мнению, власти Китая "продолжат заниматься кибершпионажем и наращивать потенциал для проведения кибератак, направленных на поддержку приоритетов национальной безопасности". При этом, как полагает американская разведка, Иран "продолжит принимать меры по проникновению в компьютерные сети США и их союзников с целью проведения шпионских действий", а также подготовки к потенциальным кибератакам, однако приоритетом его разведывательных служб являются Саудовская Аравия и Израиль. Как полагает Коутс, власти КНДР будут "проводить кибероперации для получения необходимых финансовых средств, сбора разведданных", а также хакерские атаки против Республики Корея и США. Он также считает, что международные террористические группировки продолжат заниматься в интернете пропагандой, вербовать и готовить новобранцев, привлекать финансовые средства, добывать разведданные, подталкивать сторонников к экстремистской деятельности, а также координировать свои действия.

Остальные киберугрозы

Шеф американской дипломатии утверждает, что в следующем году "вероятность непредвиденных ситуаций" в киберпространстве повысится в связи с использованием по всему миру "миллиардов цифровых устройств с относительно слабой встроенной системой безопасности". В то же самое время, считают в разведке, набор средств и возможностей для проведения хакерской атаки "приобретает все более широкие масштабы". "Растет риск того, что в условиях кризиса, не связанного с войной, некоторые противники будут проводить против Соединенных Штатов такого рода кибератаки, как уничтожение данных, а также локальные и временные сбои в работе критически важных объектов инфраструктуры", - считает Коутс. Он подчеркнул, что разведка "по-прежнему обеспокоена все более разрушительными последствиями киберопераций и очевидным признанием противниками сопутствующего ущерба".

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