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Разведка США: ситуация на Украине может привести к досрочным выборам

Международная панорама
13 февраля, 18:18 дата обновления: 13 февраля, 19:07 UTC+3

Россия может этим воспользоваться, чтобы "подорвать прозападную ориентацию Киева"

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Директор национальной разведки США Дэниел Коутс

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Значительный риск возникновения политической нестабильности существует на Украине. Текущая ситуация в стране может привести к досрочным выборам.

Такое мнение выразил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

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"На Украине сохраняется риск возникновения внутриполитических потрясений, что Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева. Эти факторы будут угрожать нарождающемуся экономическому восстановлению Украины и потенциально приведут к изменениям в ее внешней политике, которые еще сильнее обострят напряженность между Россией и Западом. Общенародное недовольство темпами реформ, пониженный уровень жизни, ощущение усугубляющейся проблемы коррупции и политическая поляризация в преддверии запланированных президентских и парламентских выборов в 2019 году способны привести к досрочным выборам", - говорится в тексте вступительного слова Коутса, который принимает участие в слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

"Лидеры оппозиции [Украины] будут стремиться воспользоваться в своих целях народным недовольством, чтобы ослабить президента Петра Порошенко и правящую коалицию в преддверии выборов 2019 года", - считает Коутс.

Он также отметил, что власти в Киеве не смогут восстановить в этом году контроль над востоком Украины. "Конфликт на Украине, скорее всего, будет оставаться в тупике и характеризоваться колеблющимися уровнями насилия. Крупные наступательные действия одной или другой стороны в 2018 году маловероятны. Однако расчеты обеих сторон могут измениться, если одна из них увидит, что вторая серьезным образом пытается изменить статус-кво. <...> Киев будет решительно противостоять уступкам Москве, но почти наверняка не восстановит контроль над <...> районами восточной Украины в 2018 году", - отметил глава разведки.

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