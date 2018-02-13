Разведка США: ситуация на Украине может привести к досрочным выборам

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Значительный риск возникновения политической нестабильности существует на Украине. Текущая ситуация в стране может привести к досрочным выборам.

Такое мнение выразил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"На Украине сохраняется риск возникновения внутриполитических потрясений, что Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева. Эти факторы будут угрожать нарождающемуся экономическому восстановлению Украины и потенциально приведут к изменениям в ее внешней политике, которые еще сильнее обострят напряженность между Россией и Западом. Общенародное недовольство темпами реформ, пониженный уровень жизни, ощущение усугубляющейся проблемы коррупции и политическая поляризация в преддверии запланированных президентских и парламентских выборов в 2019 году способны привести к досрочным выборам", - говорится в тексте вступительного слова Коутса, который принимает участие в слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

"Лидеры оппозиции [Украины] будут стремиться воспользоваться в своих целях народным недовольством, чтобы ослабить президента Петра Порошенко и правящую коалицию в преддверии выборов 2019 года", - считает Коутс.

Он также отметил, что власти в Киеве не смогут восстановить в этом году контроль над востоком Украины. "Конфликт на Украине, скорее всего, будет оставаться в тупике и характеризоваться колеблющимися уровнями насилия. Крупные наступательные действия одной или другой стороны в 2018 году маловероятны. Однако расчеты обеих сторон могут измениться, если одна из них увидит, что вторая серьезным образом пытается изменить статус-кво. <...> Киев будет решительно противостоять уступкам Москве, но почти наверняка не восстановит контроль над <...> районами восточной Украины в 2018 году", - отметил глава разведки.