В британский парламент прислали конверт с белым порошком

ЛОНДОН, 13 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Полиция установила, что в британский парламент был доставлен конверт с неизвестным белым порошком, его изучением занимаются сотрудники отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Скотленд-Ярде.

"Около 11:36 (14:36 мск) во вторник, 13 февраля, полиция была проинформирована о подозрительном пакете, который был доставлен в один из кабинетов в Вестминстерском дворце, - сказала собеседница агентства. - Письмо содержало белый порошок, который в настоящий момент изучается специалистами".

"Детективы из отдела по борьбе с терроризмом столичной полиции проинформированы и принимают участие в расследовании", - добавили в полиции.

Как уточнили в Скотленд-Ярде, "кабинет продолжает оставаться закрытым, но весь остальной Вестминстерский дворец открыт". Происшествие не сильно повлияло на работу парламента, так как депутаты находятся на каникулах до 20 февраля.

В понедельник конверты с подозрительным порошком, полученным по почте, как минимум дважды становились поводами для внимания мировых СМИ. Сначала стало известно, что 40-летняя Ванесса Трамп, супруга Дональда Трампа - младшего, сына президента США, вскрыла конверт около 10 часов утра (18:00 мск). В нем оказался белый порошок неизвестного состава. Она и еще два человека, находившиеся в квартире, были доставлены в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке в качестве предосторожности, а позже телекомпания ABC сообщила, что порошок безвреден.

Позже основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся на территории эквадорской дипмиссии в Лондоне, заявил, что на прошлой неделе получил конверт, похожий на тот, что в понедельник в своей квартире в Нью-Йорке открыла Ванесса Трамп.