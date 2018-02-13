МФВ: проект об антикоррупционном суде на Украине не отвечает требованиям Фонда

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Президентский законопроект о создании антикоррупционного суда на Украине не соответствует требованиям Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил глава представительства Фонда на Украине Йоста Люнгман в интервью Общественному телевидению.

"По законопроекту существует широкий консенсус (среди международных партнеров и доноров - прим. ТАСС) - документ в нынешнем его виде не обеспечивает вышеупомянутых результатов, он не соответствует требованиям программы МВФ, а также рекомендациям Венецианской комиссии", - приводится в сообщении фрагмент интервью. По его мнению, необходимо "сделать шаг назад и обеспечить создание законодательства, усилит успешную борьбу с коррупцией среди чиновников". Люнгман подчеркнул важность создания независимого суда, в который бы вошли судьи с безупречной репутацией, а также необходимость запуска работы суда без задержек.

Представитель МВФ также напомнил, что другими требованиями продолжения сотрудничества с Киевом являются повышение внутренних цен на газ, запуск процесса приватизации, пенсионная, а также земельная реформы.

В конце декабря 2017 года президент страны Петр Порошенко внес в парламент свой законопроект, обозначив его как неотложный. Ранее он заявлял, что такой суд завершит формирование "антикоррупционной инфраструктуры", что, по его словам, необходимо для построения справедливого общества и "повышения доверия с международными партнерами".

В то же время ряд экспертов обвинили главу государства в блокировании принятия закона об антикоррупционном суде. Так, международная организация Transparency International призвала Порошенко отозвать законопроект из-за его несоответствия выводам Венецианской комиссии. По мнению организации, новый суд может оказаться завален делами, которые не связаны непосредственно с коррупцией, и в результате не выполнит своей функции.