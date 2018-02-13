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Владимир Ремек вышел на пенсию с поста посла Чехии в РФ

Международная панорама
13 февраля, 23:02 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 13, февраля. /ТАСС

Преемником Ремека должен стать посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька

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ПРАГА, 13 февраля. /ТАСС/. Первый чехословацкий космонавт, герой СССР и ЧССР Владимир Ремек завершил работу в качестве посла Чехии в России. Об этом сообщила журналистам во вторник представитель МИД республики Ирена Валентова.

"Владимир Ремек в конце января после четырех лет завершил работу в качестве посла [Чехии] в Москве", - сказала она.

Преемником Ремека на высоком дипломатическом посту должен стать посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька. Недавно он получил агреман от МИД России. "В Москву он должен направиться в ближайшие месяцы", - уточнила Валентова. Кто займет пост чешского посла в Азербайджане, по ее словам, пока не известно.

Ремек, который по инициативе президента Чехии Милоша Земана в 2014 году возглавил посольство республики в РФ, несколько месяцев назад сообщил о своих планах выйти на пенсию. Он собирается проводить время в тесном кругу семьи и не исключает возможность заняться историей освоения Космоса.

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