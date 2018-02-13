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Полиция считает, что собрала достаточно доказательств для предъявления обвинений Нетаньяху

Международная панорама
13 февраля, 23:19 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 13, февраля. /ТАСС

Расследования касаются преступлений, связанных со "взяточничеством, мошенничеством и нарушением доверия"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 февраля. /ТАСС/. Полиция Израиля считает, что собрала достаточно доказательств для предъявления премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинений по двум расследуемым в его отношении делам о злоупотреблениях. Об этом говорится в распространенном во вторник официальном заявлении полицейской пресс-службы.

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"По завершении расследования позиция израильской полиции заключается в том, что была установлена достаточная доказательная база для подозрений в отношении премьер-министра в совершении преступлений, связанных со взяточничеством, мошенничеством и нарушением доверия", - говорится в документе. В полиции указали, что это касается двух так называемых дел 1000 и 2000. Первое из них относится к неправильному оформлению получения подарков от двух бизнесменов, второе - предполагаемым попыткам воздействия на редакционную политику газеты Yedioth Ahronoth. Решение о том, предъявлять ли обвинения главе правительства, должна принять прокуратура еврейского государства на основании материалов проведенного полицией расследования.

Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года. До этого он был премьер-министром еврейского государства с 1996 по 1999 год. К 2019 году, когда завершится его нынешняя каденция, он побьет рекорд основателя Государства Израиля Давида Бен-Гуриона по продолжительности нахождения у власти.

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