Полиция считает, что собрала достаточно доказательств для предъявления обвинений Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 февраля. /ТАСС/. Полиция Израиля считает, что собрала достаточно доказательств для предъявления премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинений по двум расследуемым в его отношении делам о злоупотреблениях. Об этом говорится в распространенном во вторник официальном заявлении полицейской пресс-службы.

"По завершении расследования позиция израильской полиции заключается в том, что была установлена достаточная доказательная база для подозрений в отношении премьер-министра в совершении преступлений, связанных со взяточничеством, мошенничеством и нарушением доверия", - говорится в документе. В полиции указали, что это касается двух так называемых дел 1000 и 2000. Первое из них относится к неправильному оформлению получения подарков от двух бизнесменов, второе - предполагаемым попыткам воздействия на редакционную политику газеты Yedioth Ahronoth. Решение о том, предъявлять ли обвинения главе правительства, должна принять прокуратура еврейского государства на основании материалов проведенного полицией расследования.

Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года. До этого он был премьер-министром еврейского государства с 1996 по 1999 год. К 2019 году, когда завершится его нынешняя каденция, он побьет рекорд основателя Государства Израиля Давида Бен-Гуриона по продолжительности нахождения у власти.