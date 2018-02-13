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Вучич заявил о намерениях развивать отношения с Хорватией

Международная панорама
13 февраля, 23:31 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 13, февраля. /ТАСС

Сербский лидер подчеркнул, что не планирует отвечать на резкие заявления, сделанные на всех уровнях хорватского общества в его адрес

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БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Сербия и Хорватия будут сохранять мир и стабильность, а также работать над развитием отношений. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич по возвращении из своей поездки в Загреб, которая, по его словам, оказалась весьма тяжелой.

"Я ожидал, что визит будет тяжелым, но не ожидал, что настолько. Хотя положение вещей тяжелое, идет развитие в хорошем направлении. Мы будем сохранять мир и стабильность, развивать отношения. Наша работа как политиков - бороться за свои государства, и мы продолжим это делать", - заявил президент в интервью национальному телевидению.

Вучич подчеркнул, что не будет отвечать на резкие заявления, сделанные на всех уровнях хорватского общества в его адрес. Кроме того, от резких заявлений в адрес Хорватии откажутся и все сербские политики на 100 дней. Это, по его мнению, позволит снизить накал в отношениях двух стран.

Президент Сербии также заявил, что направит приглашение президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович "посетить Белград до лета" и выразил уверенность, что она примет его.

Визит Вучича в Хорватию прошел в напряженной обстановке, в Загребе сербского лидера встретили акцией протеста хорватских ветеранов вооруженного конфликта в бывшей Югославии. Серьезной критике подверглась Грабар-Китарович - только за то, что пригласила сербского президента посетить Хорватию с визитом. Как сообщили хорватские СМИ, около 400 тыс. подписчиков Грабар-Китарович в соцсетях высказали ей свое крайнее неудовольствие. В ходе визита Вучич также встретился с премьером страны Андреем Пленковичем и с представителями сербской диаспоры в Хорватии.

Ранее лидеры Сербии и Хорватии заявляли о необходимости улучшения двусторонних отношений. В этой связи Вучич планировал визит в Хорватию в конце 2017 года, однако в начале октября Белград и Загреб пришли к заключению, что визит нужно отложить, так как "новейшее развитие событий и атмосфера не благоприятствуют построению доверительных отношений".

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Персоны
Вучич, Александар Грабар-Китарович, Колинда
Страны
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