Решение словацкого суда по Бабишу не изменит позицию Земана

ПРАГА, 13 февраля. /ТАСС/. Отказ словацкого суда признать несостоятельными обвинения премьера Чехии, словака по происхождению Андрея Бабиша в сотрудничестве с Государственной безопасностью социалистической Чехословакии не повлияет на позицию чешского президента Милоша Земана, поручившему ему сформировать новое правительство республики. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь Пражского града Иржи Овчачек.

"Эта информация (решение суда по Бабишу - прим. ТАСС) не отразится на действиях президента, - подчеркнул он. - Президент уважает итоги состоявшихся [в республике в октябре 2017 года парламентских] выборов, и вторая попытка составить правительство остается за председателем победившего на них [политического] движения АНО (Акция недовольных граждан), которым является Андрей Бабиш".

Овчачек также указал на необъективный подход чешских СМИ к Бабишу. Они во многих случаях "намеренно дезинформируют" общественность.

На факте сотрудничества Бабиша с чехословацкой госбезопасностью настаивает словацкий Институт национальной памяти, в ведении которого находятся архивы ведомства. Чешский премьер категорически отвергает обвинение во взаимодействии со спецслужбами тоталитарного режима.

Чешский парламент недавно отказал в доверии действующему правительству премьера Бабиша. Оппозиция, которой принадлежит 122 из 200 кресел в его нижней палате, воздержалась поддержать составленный из выдвиженцев АНО кабинет министров, главу которого полиция обвинила в злоупотреблениях с дотациями из фондов Евросоюза. Политик, с которого также была снята депутатская неприкосновенность, намерен доказать невиновность в суде.