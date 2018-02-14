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На Украине уволили судью за аресты националистов "евромайдана"

Международная панорама
14 февраля, 0:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, февраля. /ТАСС

В ВСП Украины отметили, что Наталья Неганова нарушила присягу

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КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Высший совет правосудия (ВСП) Украины уволил судью Подольского районного суда Киева Наталью Неганову за аресты националистов "евромайдана" в ноябре 2013 - феврале 2014 года. Об этом во вторник сообщили на сайте ведомстве.

"Основанием привлечения судьи Негановой Н.В. к дисциплинарной ответственности послужили установленные Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия факты нарушения закона, допущенные судьей во время рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, который принимал участие в массовых акциях протеста, имевших место в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, ВСП решил уволить Неганову с должности за нарушение присяги (на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины).

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Министерство внутренних дел Украины возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем экс-президент страны Виктор Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск.

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