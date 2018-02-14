Министры обороны НАТО объявят о создании двух новых штабов альянса на встрече в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Создание двух новых командных структур НАТО, повышение военных расходов альянса, а также операция в Афганистане и запуск тренировочной миссии в Ираке станут главными темами открывающегося в среду в Брюсселе двухдневного заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

Командные структуры

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, министры обороны стран блока примут решение о создании нового штаба альянса в Атлантическом регионе, а также о формировании военного командования по обеспечению оперативной переброски военных сил внутри Европы.

"Мы договоримся о создании нового командования альянса по Атлантике", - сказал он на пресс-конференции во вторник. По его словам, основной задачей новой командной структуры станет координация действий по обеспечению безопасности морских транспортных путей и линий связи между Европой и Америкой.

"Я также рассчитываю, что министры согласуют создание дополнительного командования для улучшения возможностей перемещения солдат и техники по странам Европы. Оперативная переброска сил является ключевой составляющей коллективного сдерживания и обороны НАТО", - подчеркнул он.

Столтенберг отметил, что министры должны лишь утвердить структуру двух новых штабов альянса, тогда как решение об их размещении пока приниматься не будет. "Решение о местах их расположения мы примем позднее", - заключил генсек.

Миссия в Ираке

НАТО запустит свою тренировочную миссию в Ираке к саммиту альянса в июле этого года, сообщил Столтенберг. "В четверг мы договоримся начать планирование для подготовки кадров в Ираке. Хотим запустить эту миссию уже на встрече в июле", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО на днях получила соответствующий запрос от правительства Ирака. "Мы все видим необходимость более активной подготовки иракских сил. Сейчас мы все больше приходим к тому, что нужно создавать потенциал на местах, чтобы иракцы могли обеспечивать стабильность в стране", - добавил генсек.

С начала вторжения США в Ирак в 2003 году Североатлантический альянс не принимал участия в боевых действиях из-за несогласия с этой кампанией ряда ведущих стран альянса, включая Францию и Германию. Из-за этого США пришлось создавать отдельную международную коалицию для ведения боевых действий в этой стране. Сегодня руководство НАТО подчеркивает, что миссия альянса в Ираке будет направлена лишь на обучение и подготовку местных сил.

Без Украины

Вопреки традиции на полях нынешней министерской встречи не состоится заседание Комиссии Украина - НАТО, которое блокировала Венгрия из-за принятого Киевом закона об образовании. Это официально подтвердил генсек альянса.

"Украина - наш близкий партнер, и мы продолжаем тесное сотрудничество, - сказал Столтенберг. - Мы знаем о проблемах с законом о языке и о позиции Венгрии. Я говорил с премьер-министром [Венгрии Виктором] Орбаном и президентом [Украины Петром] Порошенко и призвал их найти решение проблемы".

По словам генсека НАТО, Киеву следует более внимательно изучить оценку Венецианской комиссии Совета Европы относительно нового закона об образовании.

На прошлой неделе украинские СМИ сообщили о том, что Венгрия применила право вето и заблокировала встречу в рамках Комиссии НАТО - Украина. В Североатлантическом альянсе в свою очередь сообщили ТАСС, что в настоящее время не планируется проведение заседания комиссии.