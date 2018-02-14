Макрон: Франция нанесет военный удар по Сирии, если будет доказано применение химоружия

ПАРИЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Франция готова незамедлительно нанести военный удар по Сирии, если будут предоставлены доказательства применения сирийской армией химического оружия против мирного населения. Об этом заявил во вторник президент республики Эмманюэль Макрон, передало Agence France-Presse.

"Мы нанесем удар по тому месту, где это было бы совершено, или где это было бы организовано. "Красная черта" будет соблюдаться", - сказал он, отвечая на встрече с журналистами президентского пула на вопрос о возможном ответе Франции на использование в Сирии химоружия.

Одновременно Макрон подчеркнул, что до сих пор Париж не получил убедительных доказательств использования таких запрещенных вооружений в Сирии. "Сегодня мы не имеем подтверждения со стороны наших служб о том, что химическое оружие, запрещенное международными договорами, использовалось против гражданского населения", - отметил французский президент.

Заявления о химоружии в Сирии

23 января агентство The Associated Press сообщило со ссылкой на активистов организации "Белые каски", что сирийское правительство осуществило атаку с применением, предположительно, отравляющего газа, в результате которой пострадали примерно 20 мирных жителей в подконтрольном вооруженным группировкам районе города Дума в окрестностях Дамаска. Сирийское правительство, по информации агентства, отрицает применение химического оружия. Позднее в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что сейчас по факту этих заявлений проводится расследование.

5 февраля Совет Безопасности ООН провел открытое заседание по теме химических атак в Сирии. Дипломаты США, Великобритании и Франции выступили с традиционными обвинениями в адрес Дамаска. В свою очередь постоянный представитель РФ Василий Небензя напомнил западным странам о презумпции невиновности, упрекнув их в нежелании провести беспристрастное расследование нападений с использованием отравляющих веществ. Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу сообщила, что Миссия по установлению фактов ОЗХО продолжает изучать утверждения о новых химических атаках в Сирии.

В последние недели официальные лица США, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона, неоднократно выступали с обвинениями в адрес России, которая, по их мнению, несет ответственность за химические атаки в Сирии, которые якобы совершают сирийские правительственные войска. 8 февраля Небензя назвал эти заявления "позорными попытками" очернить Россию. В беседе с журналистами дипломат обратил внимание на то, что утверждения о подобных нападениях начинают поступать тогда, когда наблюдается прогресс в политическом урегулировании конфликта в САР.