Премьер Нидерландов заявил, что крайне эмоционально воспринял отставку главы МИД

ГААГА, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что крайне эмоционально воспринял отставку главы МИД Халбе Зейлстры, который был его ближайшим соратником. В интервью журналистам во вторник он признался, что очень сожалеет, что министр вынужден покинуть политику после того, как был уличен во лжи.

Глава голландского правительства признал, что в первую очередь ценил дружеские отношения, выстроенные с Зейлстрой в последние годы. "Мы были сильны вместе, поскольку доверяли друг другу и могли спорить по любым вопросам, - сказал он. - Халбе всегда номер один. Поэтому ситуация для меня лично является крайне эмоциональной".

Премьер отметил и политические заслуги Зейлстры, который "неустанно работал над тем, чтобы создать правящую коалицию, а до этого просто фантастически возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию в нижней палате парламента". "Он превосходил все ожидания и мог бы успешно оставаться в политике еще очень долго, - подчеркнул глава голландского правительства. - Но лгать нельзя".

Отставка была неизбежна

Ранее во вторник в ходе дебатов Зейлстра заявил, что оставляет свою должность в связи с ложью о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году. "Это очень больно признавать, но существует слишком много недоверия. Для министра иностранных дел это неприемлемо. Я больше не могу оставаться на этой должности, поэтому выход только один: отставка", - отметил он.

Глава МИД Нидерландов назвал свой поступок "самой большой ошибкой в политической карьере" и подчеркнул, что страна "заслуживает министра иностранных дел, которому можно полностью доверять".

В период с 2014 по 2016 год Зейлстра, являвшийся в то время лидером фракции НПСД в нижней палате парламента, несколько раз упоминал о том, что присутствовал на встрече на даче Путина в 2006 году, в ходе которой президент РФ якобы заявил о своем стремлении создать "Великую Россию" в составе Белоруссии, Украины, стран Прибалтики и, возможно, Казахстана. Однако в интервью газете de Volkskrant в понедельник он признался, что не участвовал в тех переговорах. Позже выяснилось, что саму историю Зейлстра услышал от бывшего исполнительного директора компании Shell Йеруна ван дер Веера. При этом оказалось, что и слова Путина о "Великой России" министр интерпретировал неправильно: по словам Веера, словосочетание употреблялось "в историческом контексте", а Зейлстра придал ему "агрессивный смысл".

Вопросы к Рютте

Практически все политические силы с пониманием отнеслись к решению министра. Так, лидер Партии труда Лодевейк Ассер выразил уверенность, что Зейлстра принял правильное решение. "Его выступление было очень эмоциональным, - отметил он. - Но я думаю, что другого результата у этих дебатов быть не могло".

Лидер Государственной реформатской партии Кес ван дер Стай подчеркнул, что знает Зейлстру как "человека, который ставит интересы государства выше своих интересов". А всю ситуацию он назвал "инцидентом, который привел к трагическим последствиям".

Лидер "Зеленых левых" Йессе Клавер сказал, что был крайне критичным и требовал отставки Зейлстры, "потому что это была ошибка, которую нельзя исправить с легкостью".

После перерыва, последовавшего вслед за уходом Зейлстры, дебаты в парламенте возобновились, при этом вопросы депутатов теперь были обращены к премьеру, которому министр сам рассказал о лжи несколько недель назад. Многие оппозиционные депутаты пытались выяснить, почему глава голландского правительства не информировал немедленно о ситуации главный законодательный орган страны, почему правда стала известна только сейчас и почему из публикации газеты. В ответ премьер заявил, что "в двух моментах недооценил всю серьезность вопроса: когда Зейлстра рассказал о своем поступке и когда стало известно о готовящейся публикации".

Отмена визита в Москву

В связи с отставкой визит Зейлстры в Москву и запланированные на 14 февраля переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым были отменены. Исполнять обязанности главы МИД Нидерландов на данном этапе будет министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Сигрид Каг. Она будет совмещать две должности, пока Народная партия за свободу и демократию не найдет замену Зейлстре.