Госдеп: отношения Москвы и Иерусалима не влияют на прочность связей между США и Израилем

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Отношения между Россией и Израилем не влияют на прочность американо-израильских отношений. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Трансляция брифинга шла на сайте ведомства.

"Часто задают вопрос о том, как мы относимся к тому, что Россия пытается установить более тесные, более прочные отношения или же изменить характер отношений с другими странами, - отметила она. - Нынешняя администрация испытывает полную уверенность в том, что касается отношений с Израилем, с правительством Израиля и премьер-министром Израиля. Не думаю, чтобы что-либо могло повлиять на наши отношения с правительством Израиля".

На вопрос о том, какую роль в ближневосточном урегулировании мог бы сыграть "квартет", членами которого являются США, Россия, ЕС и ООН, представитель Госдепартамента заявила, что "не собирается забегать вперед в том, что касается какого-либо нового формата переговоров, бесед по телефону или же встреч, которые могут состояться".