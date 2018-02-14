Тиллерсон: США сохранят военное присутствие в Ираке до полной ликвидации там элементов ИГ

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. США будут сохранять свое военное присутствие в Ираке до тех пор, пока угроза со стороны террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не будет полностью устранена. Об этом в интервью телеканалу Al Hurra заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, стенограмму распространила во вторник пресс-служба американского Госдепартамента.

"Хотя мы нанесли им поражение, отбив у них всю территорию в Ираке, мы знаем, и это признает премьер-министр [Ирака Хейдар] аль-Абади, что элементы ИГ, угрожающие Ираку, все еще присутствуют там. И мы намерены оставаться там до тех пор, пока не будем уверены, что справились с этими угрозами тоже", - заявил глава американской дипломатии.