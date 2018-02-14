Президент Боливии: УНАСУР должен провести чрезвычайную встречу из-за угроз США Венесуэле

ТАСС, 14 февраля. Союз южноамериканских наций (УНАСУР) должен созвать чрезвычайную встречу для обсуждения возможной угрозы военного вторжения в Венесуэлу со стороны США. С таким заявлением выступил во вторник президент Боливии Эво Моралес.

"Пользуясь моментом, хочу выразить нашу солидарность с Венесуэлой на фоне постоянных угроз вторжения. США должны перестать угрожать нам, УНАСУР должен созвать чрезвычайную встречу и заставить уважать суверенитет братского народа", - написал он в Twitter.

Quiero aprovechar esta oportunidad, para expresar nuestra solidaridad con Venezuela, ante las constantes amenazas de intervención. EEUU tiene que dejar de amenazarnos, UNASUR debería convocar a una reunión de emergencia y hacer respetar la soberanía de un pueblo hermano. pic.twitter.com/4P9Q7usFLj — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 13 February 2018

По мнению Моралеса, США хотят добиться свержения правительства президента Николаса Мадуро. "Госсекретарь США Рекс Тиллерсон приезжал в ряд стран Латинской Америки, мы знаем, что он пытается добиться государственного переворота в Венесуэле", - добавил боливийский лидер.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб выступил с утверждением, что противники Венесуэлы вынашивают планы вооруженного вторжения в страну с территории Колумбии. Данное заявление он сделал после того, как в Колумбии побывал глава Южного командования ВС США Курт Тидд.