Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Боливии: УНАСУР должен провести чрезвычайную встречу из-за угроз США Венесуэле

Международная панорама
14 февраля, 2:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

Как считает Эво Моралес, США хотят добиться свержения правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 февраля. Союз южноамериканских наций (УНАСУР) должен созвать чрезвычайную встречу для обсуждения возможной угрозы военного вторжения в Венесуэлу со стороны США. С таким заявлением выступил во вторник президент Боливии Эво Моралес.

"Пользуясь моментом, хочу выразить нашу солидарность с Венесуэлой на фоне постоянных угроз вторжения. США должны перестать угрожать нам, УНАСУР должен созвать чрезвычайную встречу и заставить уважать суверенитет братского народа", - написал он в Twitter.

По мнению Моралеса, США хотят добиться свержения правительства президента Николаса Мадуро. "Госсекретарь США Рекс Тиллерсон приезжал в ряд стран Латинской Америки, мы знаем, что он пытается добиться государственного переворота в Венесуэле", - добавил боливийский лидер.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб выступил с утверждением, что противники Венесуэлы вынашивают планы вооруженного вторжения в страну с территории Колумбии. Данное заявление он сделал после того, как в Колумбии побывал глава Южного командования ВС США Курт Тидд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Моралес, Эво Мадуро, Николас Тиллерсон, Рекс
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Боливия Колумбия Венесуэла
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК заявил, что у его комиссии были основания не допускать Грязцова и Попова на ОИ-2018
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
4
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
5
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
6
Что думают люди, приехавшие на Олимпиаду-2018 поболеть за россиян
7
МОК ошибочно не выслал приглашения на Игры-2018 двум российским спортсменам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама