Госдеп не против переименования улиц, на которых находятся посольства США в Турции и РФ

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. США не против переименования улиц, на которых стоят американские посольства в Турции и России. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Трансляция брифинга шла на сайте Госдепа.

"Я слышала об этом, - заявила она, отвечая на вопрос о намерении турецкой стороны переименовать улицу, на которой стоит посольство США. - Я слышала также, что русские думают о том же самом. Думаю, что это в основном внутреннее дело. Если город считает, что хочет переименовать улицу, в особенности если это происходит в Турции или России, то мы поддерживаем свободу слова".

"Они могут назвать ее так, как они хотят, и если это соответствует их законам, то мы согласны", - подытожила она.

Горсовет Вашингтона в начале прошлого месяца принял законопроект о переименовании части улицы перед российским посольством в честь Бориса Немцова. Мэрия Москвы вскоре рассмотрит вопрос об изменении почтового адреса американского посольства в Москве по предложению председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР), выступившего с инициативой переименовать его в Североамериканский тупик, дом номер 1.

Сейчас диппредставительство, по данным на официальном сайте посольства, находится по адресу Большой Девятинский переулок, 8.

В понедельник мэр Анкары Мустафа Туна в Twitter написал, что принято решение переименовать улицу напротив посольства США. По его словам, предложение о переименовании проспекта Невзата Тандогана в проспект Оливковой ветви уже подготовлено. О причинах такого решения не сообщается, но предлагаемое название может указывать на то, что этот шаг спровоцирован напряженностью в отношениях Турции и США вокруг операции ВС республики в Африне.