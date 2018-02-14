МИД Кубы осудил высказывания генсека ОАГ по поводу предстоящих выборов

ГАВАНА, 14 февраля. /ТАСС/. Куба осудила высказывания генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро по поводу парламентских выборов, которые пройдут в островном государстве в марте этого года. Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел Рохелио Сьерры, опубликованном во вторник на сайте кубинского внешнеполитического ведомства.

"Генеральный секретарь ОАГ не имеет никакого права ни с моральной, ни с этической точки зрения давать оценку действиям правительства и народа Кубы. Он демонстрирует невежество по поводу решения нашего народа быть суверенным и независимым. Мы решительно осуждаем его интервенционистские высказывания", - отмечается в заявлении Сьерры.

Выступая на минувшей неделе в Майами, Альмагро усомнился в легитимности предстоящих выборов на Кубе и заявил, что "нельзя признавать недемократическую смену власти" в карибской стране.

Сьерра также подверг критике генсека ОАГ за то, что он "хранил молчание, когда несколько дней назад госсекретарь США [Рекс Тиллерсон] беззастенчиво заявил, что поддерживает военный переворот в Венесуэле".

11 марта на Кубе пройдут выборы в Национальную ассамблею народной власти (однопалатный парламент). 19 апреля состоится первое заседание парламента нового созыва, на этом заседании депутаты изберут из своих рядов 31 члена Госсовета. Сразу после этого Госсовет назначит своего председателя - главу государства и правительства. Нынешний кубинский лидер, 86-летний Рауль Кастро, заявил, что больше не собирается претендовать на высшую государственную должность.

В ОАГ, основанную в 1948 году, входят 35 государств Северной, Южной и Центральной Америки. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне. Куба была исключена из ОАГ в 1962 году. В 2009 году страны - члены организации проголосовали за отмену резолюции об ее исключении, однако власти Острова свободы заявили, что страна не намерена вновь вступать в ряды ОАГ.