Глава Мюнхенской конференции: ЕС показывает свою несостоятельность на Ближнем Востоке

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Евросоюз демонстрирует свою несостоятельность в политике на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Такое мнение высказал немецкий дипломат, организатор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в опубликованном в среду интервью таблоиду Bild.

"ЕС представляет 500 млн человек, он является важнейшим торговым партнером для многих стран, но показывает несостоятельность во внешней политике, в том числе на Ближнем Востоке", - сказал он. "У нас нет стратегии для Ближнего Востока, мы занимаемся там лишь кризисным туризмом", - отметил Ишингер, пояснив, что лидеры стран - членов ЕС и главы МИД не согласовывают свои действия и посещают страны, где происходят конфликты, по отдельности, каждый со своей программой.

Дипломат призвал будущее правительство ФРГ выступить за реформирование ЕС и принятие ряда решений внутри сообщества лишь большинством голосов. "До тех пор пока каждое небольшое государство может препятствовать проведению общей внешней политики, ЕС будет играть второстепенную роль в урегулировании международных кризисов, как, например, сейчас в Сирии", - подчеркнул он. Ишингер также назвал "важным и правильным шагом" создание общеевропейской армии.

16 февраля в Мюнхене открывается международная конференция по безопасности, на которую приглашены около 20 глав государств и правительств, а также примерно 80 министров иностранных дел и обороны, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров.