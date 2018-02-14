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Суд штата Нью-Йорк не разрешил администрации Трампа отменить программу защиты нелегалов

Международная панорама
14 февраля, 3:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, февраля. /ТАСС

Суд счел, что администрация президента США в лице министерства внутренней безопасности "исходит из неточного, с фактической точки зрения, посыла о противозаконности" DACA

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НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Суд Восточного округа штата Нью-Йорк во вторник постановил временно возобновить программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). Такое решение принял окружной судья Николас Гарофис, разбиравший иск, поданный против министерства внутренней безопасности (МВБ) страны.

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"Ответчики, несомненно, способны отменить программу DACA. Однако суд разбирался не в этом вопросе, а в том, предоставили ли ответчики адекватные основания для такой отмены. Основываясь на изучении предоставленных сведений, суд пришел к заключению, что ответчики не смогли это сделать", - пояснил Гарофис.

Он счел, что администрация президента США Дональда Трампа в лице МВБ "исходит из неточного, с фактической точки зрения, посыла о противозаконности" DACA. "С 2012 года этой программой воспользовались почти 800 тыс. человек, чтобы работать, учиться и строить свою жизнь в нашей стране", - отметил судья.

Схожий вердикт вынес в конце января федеральный суд в Сан-Франциско (штат Калифорния). Министерство юстиции направило в Верховный суд США петицию, призывая отменить решение суда нижестоящей инстанции, назвав его ошибочным с юридической точки зрения.

В сентябре прошлого года Белый дом объявил о решении отменить программу DACA, введенную еще при предшественнике Трампа Бараке Обаме. Министр юстиции США Джефф Сешнс назвал тогда ее обходом положений иммиграционного законодательства, сообщив, что процесс аннулирования DACA займет полгода. Конгрессу США было предложено за этот срок выработать альтернативу программе. После этого более 10 штатов подали в суд с требованием признать отмену DACA недействительной, поскольку, по их мнению, такой шаг нарушает законные права иммигрантов.

Введенная при Обаме DACA распространялась на иностранцев, которые находятся на американской территории нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на июнь 2012 года. Чтобы подпадать под действие программы, иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с июня 2007 года. DACA позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тыс. иностранцев.

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