CNN: главы спецслужб США не убедили Трампа в обоснованности обвинений в адрес России

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Выступления руководителей американских спецслужб во вторник в Конгрессе не убедили президента США Дональда Трампа в том, что Москва пыталась вмешиваться в ход предвыборной кампании в 2016 году. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на три источника, знакомых с мнением главы государства и его реакцией на слушания в спецкомитете по разведке Сената Конгресса.

По данным этих источников, заявления директора национальной разведки США Дэниела Коутса, главы ЦРУ Майкла Помпео и ФБР Кристофера Рея не убедили Трампа в том, что власти России пытались вмешиваться в американские выборы. В глазах президента США данная тема тесно переплетается с приписываемым его окружению сговором с РФ. Трамп считает, что вмешательство в выборы служит доводом в пользу того, что он смог одержать победу в ноябре 2016 года только посредством помощи со стороны.

Слушания в спецкомитете по разведке верхней палаты Конгресса во вторник были посвящены угрозам национальной безопасности и американским интересам.

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая 2017 года министерство юстиции США объявило о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.