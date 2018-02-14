"Военный баланс — 2018": битвы сверхдержав можно избежать, но к конфликту готовятся все

"Такие силы, как Китай и Россия, оспаривают глобальное доминирование США и союзников. Война между великими державами не является неизбежной, но страны готовятся к возможности конфликта", — цитирует Международный институт стратегических исследований (IISS) заявление своего главы Джона Чипмана на презентации ежегодного доклада "Военный баланс — 2018" (The Military Balance 2018) в Лондоне.

Россия

По традиции IISS ежегодно приводит данные по военным расходам государств мира, выделяя 15 стран-лидеров. Если в 2016 году Россия находилась в топ-15 на третьем месте после США и КНР, то в 2017-м — уже на четвертом. По военным расходам Россию обогнала Саудовская Аравия.

Расходы США — на неизменном первом месте. В 2017 году они превысили расходы на оборону Китая, Саудовской Аравии, России, Индии, Великобритании, Франции, Японии, Германии, Южной Кореи и Бразилии вместе взятых.

Что касается России, эксперты IISS отмечают, что Вооруженные силы РФ продолжают принимать на вооружение новую технику, но темпы ее обновления замедлились. "Недостаток финансирования и промышленные неурядицы препятствуют прогрессу", — утверждают в Лондоне.

При этом в IISS уверены, что Москва "способна извлечь пользу от реального применения своей военной силы" в Сирии, а "у Запада больше нет монополии в сфере ведущих оборонных инноваций и производства вооружений".

Китай

Основное внимание IISS в 2018 году было уделено именно Китаю. Принятие на вооружение в КНР истребителя пятого поколения Chengdu J-20, по мнению IISS, может привести к потере монополии США "в сфере производства военных самолетов-невидимок".

Темпы развития военно-морского флота Китая беспокоят западных обозревателей еще больше. "С 2000 года Китай построил больше подводных лодок, эсминцев, фрегатов и корветов, чем Япония, Южная Корея и Индия вместе взятые; общий тоннаж новых военных и вспомогательных кораблей, спущенных на воду Китаем за последние четыре года превышает весь французский флот", — пишет институт в Twitter.

Since 2000, #China has built more subs, destroyers, frigates & corvettes than Japan, South Korea & India combined; total tonnage of new warships & auxiliaries launched by China in last 4 years exceeds entire French navy #MilitaryBalance https://t.co/BfRjVX01oa — IISS News (@IISS_org) February 14, 2018

Наконец, эксперты отмечают успехи оборонной аэрокосмической программы КНР и утверждают, что конечная ее цель — обеспечить полное превосходство Пекина над любым возможным противником в воздушной сфере.

Европа и Запад

Аналитики IISS зафиксировали рост на 3,7% реальных расходов на оборону среди европейских стран, который связывают в первую очередь с изменением "восприятия угроз". Отмечается также, что перед лицом этих угроз кооперация между Евросоюзом и НАТО усилилась, а признаком того, что Европа переосмысливает свою зависимость от США в сфере обеспечения безопасности стал запуск Европейского оборонного фонда в июне 2017 года.

Несмотря на успехи Китая и России, для Запада еще не все потеряно, уверяют в IISS.

"Неизбежно, что военный, дипломатический и экономический баланс сил будет продолжать меняться. Характеристика международной системы, которая сложится в результате этих сдвигов, однако, не предрешена. Правительства стран Запада по-прежнему имеют возможность сохранить свое преимущество", — утверждает глава организации Джон Чипман.

При этом IISS указывает на огромный дисбаланс в расходах на научные военные разработки и исследования между США и Великобританией с одной стороны и странами ЕС — с другой. В качестве примера такого дисбаланса институт приводит данные, согласно которым в 2016 году каждый из трех гигантов мировой военной промышленности — британская BAE и американские Boeing и Lockheed Martin — потратил на военные исследования и разработки больше, чем "все европейские страны, за исключением Франции и Германии".

"Военный баланс — 2017"

Ровно год назад IISS писал о том, что оборонная промышленность России переживает рассвет, а часть продукции российского ВПК превосходит западные аналоги по своим характеристикам. В 2017 году был также отмечено увеличение доли самостоятельных, внутренних военных разработок в КНР.

Победа президента США Дональда Трампа на выборах 2016 года рассматривалась как признак того, что военные расходы стран НАТО начнут расти.

Москву в 2017 году IISS назвал "основной проблемой для безопасности" Северной и Восточной Европы. А продажу Пекином своих военных технологий и систем другим странам — "угрозой для Запада".

Для Лондона основные угрозы "глобальному доминированию США и союзников" остаются неизменными.

Александр Мосесов