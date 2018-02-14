В ЛНР заявили, что представитель Украины сорвала заседание гуманитарной подгруппы в Минске

МИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Заседание подгруппы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске сорвано представителем Украины Ириной Геращенко, которая покинула встречу. Об этом в среду сообщила представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе Ольга Кобцева.

"Работа гуманитарной группы была фактически сорвана представителем Украины Ириной Геращенко. Она покинула заседание спустя час после начала, не пожелав обсуждать вопросы повестки дня, в числе которых значился вопрос обмена удерживаемыми лицами. При этом стоит отметить, что Геращенко прибыла на заседание с часовым опозданием", - приводит слова Кобцевой агентство Луганскинформцентр.

В свою очередь представители ЛНР и ДНР в Минске подтвердили координатору рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам от ОБСЕ Тони Фришу готовность к обмену удерживаемыми лицами.

"После технического перерыва в заседании, который был вызван уходом представителя Украины Ирины Геращенко, координатору гуманитарной группы от ОБСЕ представителями республик в одностороннем порядке были доведены позиции по вопросам повестки дня. В частности, мы [ЛНР и ДНР] подтвердили готовность к проведению обмена всех установленных на всех установленных удерживаемых лиц", - сказала Кобцева.

Она также добавила, что позиция ЛНР по открытию новых пунктов пропуска у Счастья и Золотого остается прежней. "Наша позиция неизменна: открытие полноценных пунктов пропуска на мосту у городов Счастье и Золотое может быть только одновременным. И эта ключевая позиция в очередной раз была озвучена координатору от ОБСЕ", - подчеркнула она.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов минских соглашений. 27 декабря 2017 года на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. Представители сторон тогда подчеркнули, что освобождение пленных не завершено и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году этот процесс был продолжен.

В конце января в ДНР сообщили, что намерены запросить у Киева 84 человека в рамках нового этапа обмена пленными, ЛНР рассчитывает на возвращение более 100 человек.