Участники конференции в Кувейте договорились выделить $30 млрд на восстановление Ирака

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 февраля. /ТАСС/. Участники международной конференции по восстановлению Ирака договорились выделить в общей сложности 30$ млрд в поддержку иракской экономики. Об этом сообщил в среду глава МИД Кувейта, организовавшего форум, шейх Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах.

"В конференции приняли участие 76 стран и организаций, 51 фонд, 107 неправительственных организаций и более тысячи представителей бизнеса, - сказал он. - Результатом этого форума стало участие в проектах по инвестициям и развитию для восстановления Ирака на $30 млрд".

В частности, Европейский союз объявил о предоставлении $400 млн в качестве гуманитарной помощи Ираку, Всемирный банк решил выделить на восстановление Ирака $4,7 млрд, Кувейт - $2 млрд, Турция - $5 млрд, Саудовская Аравия - $1,5 млрд. Катар также взял на себя обязательства по содействию Ираку в восстановлении инфраструктуры и сообщил о планах реализации ряда проектов в этой сфере.

Международная конференция по восстановлению Ирака после освобождения от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) проходила в Кувейте с 12 февраля. В форуме принимал участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он, в частности, заявил, что Россия готова работать над крупными инфраструктурными проектами в Ираке на основе государственно-частного партнерства.