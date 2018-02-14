Регулятор в Литве на год приостановил вещание канала "РТР-Планета"

ВИЛЬНЮС, 14 февраля. /ТАСС/. Подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, объявила в среду санкции в отношении российского телеканала "РТР-Планета" - он на 12 месяцев лишается права выхода в эфир. Об этом решении сообщил на открытом заседании председатель регулирующей инстанции Эдмундас Вайтекунас.

"Комиссия пришла к выводу, что в ряде программ телеканала звучала информация, которая нарушает статью закона Литвы, запрещающую разжигание ненависти, национальной розни и пропаганду войны", - утверждал он. Нарушения закона регулятор усмотрел в высказываниях участников дискуссионных программ "РТР-Планеты".

По словам Вайтекунаса, усмотренные комиссией нарушения носят систематический характер, поэтому регулятор решил применить более жесткие санкции. Ранее по тем же претензиям комиссия дважды (в 2015 году и в 2016 году) отключала "РТР-Планету" от эфира на три месяца.

Российские ТВ-каналы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию регулятора периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого российского канала. В настоящее время с прошлого октября под полугодовым запретом по тем же, что предъявляются к "РТР-Планете", претензиям находится федеральный телеканал "ТВ Центр".