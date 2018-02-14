СМИ: миграционная служба Нидерландов одобрила пребывание Саакашвили в стране

ГААГА, 14 февраля. /ТАСС/. Пребывание бывшего президента Грузии и лидера украинской партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили в Нидерландах одобрено миграционной службой. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Оскар Хаммерстейн, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

"Саакашвили находится в Нидерландах, - подтвердил Хаммерстейн. По его словам, пребывание в стране лидера "Движение новых сил" "было одобрено голландской службой иммиграции и натурализации". В Нидерланды Саакашвили прибыл в среду из Польши.

В интервью телеканалу Саакашвили сказал, что "плохо знаком с Роттердамом (где проходило интерью - прим. ТАСС), но часто приезжает в Зеландию, Тернеузен и Амстердам". "Я здесь из-за того, что произошло на Украине", - отметил он, добавив, что пока не знает, сколько будет находиться в Нидерландах. "В любом случае, это страна, куда я приезжаю достаточно часто", - подчеркнул бывший президент Грузии.

НТК напомнила, что у Саакашвили нет голландского паспорта, однако его супруга Сандра Рулофс является подданной Нидерландов, и у них есть два сына.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В начале сентября 2017 года политик при поддержке соратников смог нелегально прорваться на Украину со стороны Польши и был обвинен в незаконном пересечении границы. Сразу же после этого он подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, то есть запросил убежище, но получил отказ.

Позднее Саакашвили обжаловал решение миграционной службы, однако Окружной административный суд Киева 3 января отказал лидеру "Движения новых сил" в удовлетворении иска. В понедельник он был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину.