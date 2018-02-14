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Пресс-секретарь Кучмы: Киев готов к компромиссам в вопросе обмена пленными в Донбассе

Международная панорама
14 февраля, 19:04 UTC+3 МИНСК МИНСК 14, февраля. /ТАСС

Дарья Олифер ожидает, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее

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МИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона готова идти на компромиссы в вопросе обмена пленными в Донбассе. Об этом в среду заявила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы.

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"Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой", - написала она в Facebook.

Ранее в среду представители провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в Минске подтвердили координатору рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам от ОБСЕ Тони Фришу готовность к обмену удерживаемыми лицами.

"После технического перерыва в заседании, который был вызван уходом представителя Украины Ирины Геращенко, координатору гуманитарной группы от ОБСЕ представителями республик в одностороннем порядке были доведены позиции по вопросам повестки дня. В частности, мы [ЛНР и ДНР] подтвердили готовность к проведению обмена всех установленных на всех установленных удерживаемых лиц", - приводит слова представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольги Кобцевой агентство Луганскинформцентр.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов минских соглашений. 27 декабря 2017 года на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. Представители сторон тогда подчеркнули, что освобождение пленных не завершено и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году этот процесс был продолжен.

В конце января в ДНР сообщили, что намерены запросить у Киева 84 человека в рамках нового этапа обмена пленными, ЛНР рассчитывает на возвращение более 100 человек.

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