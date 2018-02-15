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Президент ЮАР объявил о добровольной отставке

Международная панорама
15 февраля, 0:05 дата обновления: 15 февраля, 0:38 UTC+3

Джейкоб Зума заявил, что подчиняется решению правящей партии

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Материал из 1 страницы

ПРЕТОРИЯ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент ЮАР Джейкоб Зума досрочно слагает с себя полномочия главы государства. Соответствующее заявление он сделал в среду вечером по истечении срока, который ему отвела правящая партия "Африканский национальный конгресс" (АНК), в противном случае угрожавшая поддержать в четверг оппозицию при голосовании по вопросу о доверии.

"Я пришел к решению незамедлительно уйти в отставку с поста президента республики. Несмотря на несогласие с решением руководства моей организации, я всегда был дисциплинированным членом АНК", - сказал Зума.

В своей речи он также отметил, что не боится ни вотума недоверия, ни импичмента, считая эти процедуры законным механизмом, который позволяет гражданам лишать своих лидеров полномочий.

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