Президент ЮАР объявил о добровольной отставке

ПРЕТОРИЯ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент ЮАР Джейкоб Зума досрочно слагает с себя полномочия главы государства. Соответствующее заявление он сделал в среду вечером по истечении срока, который ему отвела правящая партия "Африканский национальный конгресс" (АНК), в противном случае угрожавшая поддержать в четверг оппозицию при голосовании по вопросу о доверии.

"Я пришел к решению незамедлительно уйти в отставку с поста президента республики. Несмотря на несогласие с решением руководства моей организации, я всегда был дисциплинированным членом АНК", - сказал Зума.

В своей речи он также отметил, что не боится ни вотума недоверия, ни импичмента, считая эти процедуры законным механизмом, который позволяет гражданам лишать своих лидеров полномочий.