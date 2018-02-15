Эксперты: миссия ООН для Донбасса может быть сформирована без участия стран НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Формирование миссии ООН для работы на востоке Украины может пройти без участия стран НАТО или ЕС. Об этом говорится в докладе американского Гудзоновского института, озаглавленного "Могут ли Объединенные нации объединить Украину?"

Международная миссия, отмечается в докладе, должна способствовать достижению трех целей: созданию стабильной и безопасной обстановки в Донбассе, созданию условий для проведения выборов депутатов Верховной рады от восточной Украины, обеспечению общественного порядка и условий для реинтеграции после проведения выборов.

Крупномасштабная операция с участием стран НАТО или ЕС маловероятна, указывается в докладе, а "более вероятным вариантом" представляется миссия ООН с участием военных и полицейских формирований, а также гражданского персонала. Ее проведение зависит от того, удастся ли сформировать 20-тысячный контингент из представителей европейских стран, не являющихся членами НАТО, из военнослужащих бывших советских республик и стран Латинской Америки.

Оценивая роль гражданских специалистов в работе миссии ООН, авторы доклада отмечают, что Киеву "придется согласиться на весьма значительный уровень международного контроля над выборами в украинский парламент, что предусмотрено минскими соглашениями". Проведение выборов на востоке Украины должно проходить под контролем ООН и ОБСЕ. В документе также отмечается, что для выработки компромиссов между Киевом и провозглашенными республиками Донбасса потребуется "динамичный международный политический лидер - возможно, специальный представитель генерального секретаря ООН".

В настоящий момент шансы на успешное развертывание контингента ООН на востоке Украины невелики, указывается в докладе, однако это, возможно, наилучший путь к тому, чтобы положить конец конфликту.

Предложение от России

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Позже он уточнил, что они могли бы размещаться и в других районах провозглашенных республик, где работают представители миссии ОБСЕ. Киев же настаивает на размещении "миротворческой миссии ООН" на всей территории Донбасса, включая участок границы с РФ.

Возможность размещения миссии ООН в Донбассе стала также главной темой переговоров помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя госдепартамента США Курта Волкера. По итогам их последней встречи в Дубае стало известно, что США выразили готовность рассмотреть предложения РФ по поэтапному размещению миссии ООН в увязке с шагами Киева по имплементации политического блока Минских соглашений.