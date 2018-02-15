Правящая партия ЮАР приветствует решение президента уйти в отставку

ПРЕТОРИЯ, 15 февраля. /ТАСС/. Правящий в ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) приветствует решение президента Джейкоба Зумы добровольно уйти в отставку, озвученное им в среду вечером во время обращения к нации. В распространенном заявлении руководство партии поблагодарило его за вклад в социальный прогресс страны и выразило надежду на то, что он продолжит работу в рядах АНК.

"Решение президента Зумы соответствует тому, что он сказал сегодня ранее (в среду - прим. ТАСС) - он никогда не игнорировал и не будет игнорировать позицию своей организации, АНК. Президент Зума остается дисциплинированным членом АНК", - подчеркивается в заявлении, составленном заместителем генерального секретаря партии Джесси Дуарте. Его отзыв с поста главы государства в тексте документа назван "тяжелым решением", которое было принято лишь "после обстоятельных дискуссий, затрагивающих возможные последствия такого шага для страны, АНК и действующего кабинета правительства". "Мы надеемся и верим, что товарищ Джейкоб Зума продолжит свою работу в АНК по реализации программы фундаментального организационного обновления и сплочения всех южноафриканцев вокруг цели экономической трансформации и возрождения", - сказано в документе.

Партия также отмечает, что несмотря на допущенные ошибки, Зуме удалось добиться впечатляющих успехов по улучшению жизни граждан страны, развитию сельского хозяйства и продвижению аграрной реформы, прогрессу в здравоохранении и медицине. "Он также сыграл ключевую роль в мирных переговорах при переходе от апартеида к демократии", - напомнила Дуарте.

Обращаясь к членам своей парламентской фракции, заместитель генерального секретаря попросила поддержать при выборах нового президента страны вице-президента и лидера АНК Сирила Рамапосу. До проведения голосования, которое может состояться уже в четверг, Рамапоса, как вице- президент будет исполнять обязанности главы государства.

Мнение оппозиции

Крупнейшая в ЮАР оппозиционная партия "Демократический альянс" (ДА) с ликованием встречает "запоздалую", по ее мнению, отставку Зумы. В своем специальном заявлении, размещенном на официальном сайте ДА сразу после сделанного в среду вечером главой государства заявления, лидер партии Ммуси Маймане подчеркнул, что Зума нанес стране колоссальный вред, который не должен остаться безнаказанным. "Мы ликуем вместе со всеми южноафриканцами, отмечая конец длинного, болезненного десятилетия правления Зумы. [Он] нанес колоссальный вред стране", - считают в ДА. По мнению оппозиции, за время пребывания Зумы у власти в стране увеличилась безработица, углубилась бедность и расцвела коррупция. "Теперь он должен ответить в суде по ожидающим его 783 пунктам обвинения. Для Джейкоба Зумы не может быть ни амнистии, ни освобождения от наказания", - утверждает Маймане. По словам политика, правящий в ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) также должен избавиться от других лидеров, которых оппозиция считает "коррумпированными". В их числе упоминаются заместитель лидера партии Дэвид Мабуза, генеральный секретарь Эйс Махашуле и официальный представитель Пуле Мабе. Лидер ДА также подтвердил намерение партии вслед за отставкой президента добиваться роспуска парламента и проведения досрочных выборов. "Мы считаем, что кто бы ни стал новым президентом, он должен получить мандат у народа, и южноафриканцам следует предоставить право решить, можно ли доверить АНК миссию борьбы с коррупцией", - говорится в заявлении.