В Кувейте завершилась конференция по поддержке Ирака

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 15 февраля. /ТАСС/. Трехдневная международная конференция по поддержке освобожденного от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Ирака завершилась в среду в Эль-Кувейте. По итогам консультаций и интенсивных переговоров делегации из Багдада с представителями мирового бизнеса, гуманитарных организаций, ООН, Всемирного банка и десятков государств участники заявили о готовности вложить в реконструкцию страны $30 млрд.

В завершающий день форума высокопоставленные делегаты заявили о вкладе своих стран в восстановление Ирака, будь то льготные кредиты, прямые инвестиции, гуманитарные программы или же финансовые дотации в специализированные фонды. Все без исключения спикеры, в числе которых были эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и глава Всемирного банка Джим Ён Ким, поддержали план Ирака по реконструкции экономики, отметив недопустимость возрождения ИГ.

Обещанные средства

В ходе выступлений министры и другие официальные лица обозначили объем будущей помощи. В частности, Европейский союз объявил о предоставлении $400 млн в качестве гуманитарной помощи, Всемирный банк решил выделить $4,7 млрд, Кувейт - $2 млрд, Турция - $5 млрд, Саудовская Аравия - $1,5 млрд. Катар также взял на себя обязательства по содействию Ираку в восстановлении инфраструктуры и сообщил о планах реализации ряда проектов в этой сфере.

При этом до сих пор не известны итоги прошедших во вторник многосторонних встреч представителей международных компаний, в числе которых "Лукойл", "Роснефть" и "Газпром нефть", на которых обсуждались инвестиционные возможности Ирака. Как отмечалось ранее, специально к кувейтскому форуму был подготовлен пакет из более 150 предложений на миллиарды долларов. В списке тендеров фигурировало строительство трех НПЗ, восстановление транспортной инфраструктуры, промышленных мощностей, пострадавших за годы борьбы с ИГ. Согласно десятилетнему плану, обнародованному в первый день конференции, для восстановления Ирака потребуется $88,2 млрд, в краткосрочный период $22 млрд.

Движение в верном направлении

Как подчеркнул генсек ООН, широкое участие в работе конференции "подтверждает уверенность в правительстве и народе Ирака". "Мировое сообщество своей поддержкой подтвердило, что Ирак на верном пути к восстановлению и стабилизации", - сказал он. При этом дипломат отметил, что, уничтожив ИГ, иракские власти "защитили не только себя, но и весь мир, так как терроризм это глобальный феномен".

Глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари в свою очередь признал, что обещанных в Кувейте средств недостаточно для полного возрождения Ирака, однако это "значительный вклад, который существенно изменит ситуацию".

Как отметили члены делегаций, участвовавших в работе форума, иракская делегация сделала все, чтобы страх перед рекордным уровнем коррупции переборола выгода от сотрудничества. Проблему бюрократии и сложности ведения бизнеса в республике признал и премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, однако заверил, что его кабинет принимает необходимые меры, чтобы облегчить инвесторам проход на иракский рынок. Кроме того, в Кувейте иракцы продемонстрировали программу по мониторингу в реальном времени за ходом операций по восстановлению провинций и гуманитарных программ, что вызвало положительную реакцию.

Российское участие

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая в Эль-Кувейте, заявил о готовности российских компаний продолжать инвестировать в Ирак, Москва при этом готова работать на основе государственно-частного партнерства. "Мы готовы предоставить значительное число стипендий для обучения студентов Ирака в России, - сказал он. - Участвовать в реализации и финансировании крупных инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства". В числе компаний российский вице-премьер выделил "Лукойл", "Газпром нефть", "Роснефть", представители которых участвовали во втором дне форума.

Дворкович также подчеркнул, что террористическая угроза не снята и требует консолидации усилий международного сообщества. По его мнению, одной из наиболее важных задач Ирака является достижение национального согласия через диалог с участием всех политических сил.

Антитеррор

Тема противодействия терроризму являлась лейтмотивом всех дней конференции в Кувейте. Кульминацией стал визит во вторник госсекретаря США Рекса Тиллерсона, возглавившего министерское заседание коалиции по борьбе с ИГ. По итогам переговоров стороны решили продолжать бороться с группировкой, не допуская ее расширения, использования социальных сетей для вербовки, а также с помощью предотвращения финансирования. При этом альянс не откажется от военного присутствия в Ираке и Сирии до полной ликвидации угрозы.

По версии шефа главы Госдепа, 98% территорий, захваченных ИГ в арабских странах, освобождены усилиями коалиции, однако "битва не закончена".

Как заявили иракские власти в Кувейте, 2,5 млн человек не могут до сих пор вернуться в свои дома, более 150 тыс. жилых строений разрушено частично или полностью. Фактический ущерб достиг $45,7 млрд. За годы войны с ИГ 18 тыс. граждан Ирака погибли, 36 тыс. пострадали.

Формирования ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране.