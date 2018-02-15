Замгоссекретаря США 21 февраля посетит Украину и встретится с Порошенко

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан отправляется в зарубежную поездку, в рамках которой он посетит Германию, Италию, Украину, Латвию и Бельгию. Об этом в среду сообщила пресс- служба Госдепартамента.

Согласно ее информации, 16 февраля Салливан прибудет в Мюнхен, где возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности. "Он примет участие в дискуссии по вопросам ядерной безопасности и контроля над вооружениями с представителями зарубежных правительств и подтвердит приверженность Соединенных Штатов глобальной ядерной безопасности", - заявили в Госдепартаменте, уточнив, что у Салливана там также намечены двусторонние встречи.

Затем дипломат направится в Рим, где пробудет с 18 по 20 февраля. Там с итальянскими должностными лицами высокого ранга он обсудит сотрудничество по таким темам, как Украина, Ливия, борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), Африка, защита прав человека и религиозных свобод. Салливан также выступит перед студентами, журналистами и экспертами на тему американо-итальянских отношений.

"Он посетит Киев 21 февраля, чтобы встретиться с президентом [Петром] Порошенко, премьер-министром [Владимиром] Гройсманом и министром иностранных дел [Павлом] Климкиным", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства. - Первый замгоссекретаря отметит важность скорейшего проведения на Украине реальных экономических и антикоррупционных реформ, а также подчеркнет поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США".

На следующий день Салливан прибудет в Ригу. На переговорах с представителями местных властей он вновь заявит о приверженности Вашингтона принципу коллективной обороны стран НАТО, а также обсудит экономику, инвестиции и другие двусторонние вопросы. 23 февраля в Брюсселе американский дипломат примет участие в конференции по поддержке зоны Сахеля в Африке.