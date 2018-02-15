Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министры обороны США и Польши обсудили сдерживание в Европе

Международная панорама
15 февраля, 2:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, февраля. /ТАСС

Министр обороны США Джеймс Мэттис поблагодарил польского коллегу за вклад Варшавы в укрепление глобальной безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в среду во время переговоров на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе обсудили двусторонние отношения в сфере безопасности, в частности региональное сдерживание. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

По ее словам, министры "обсудили двусторонние усилия, направленные на сдерживание агрессии в регионе". Мэттис поблагодарил Блащака за размещение американских сил на польской территории, а также за вклад Варшавы в укрепление глобальной и региональной безопасности. Как заявил глава Пентагона, Польша "демонстрирует пример", вкладывая средства в свои вооруженные силы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэттис, Джеймс
Страны
США Польша
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховный суд рассмотрит иск Собчак об отмене регистрации Путина 16 февраля
2
МОК: беседа Баха с российскими спортсменами на ОИ получилась откровенной
3
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
4
Как новый порядок погашения кредитов поможет уменьшить платежи
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
НАТО призывает РФ к транспарентности при размещении "Искандеров"
7
Суд в США огласил приговоры россиянам Дринкману и Смилянцу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама