Министры обороны США и Польши обсудили сдерживание в Европе

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в среду во время переговоров на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе обсудили двусторонние отношения в сфере безопасности, в частности региональное сдерживание. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

По ее словам, министры "обсудили двусторонние усилия, направленные на сдерживание агрессии в регионе". Мэттис поблагодарил Блащака за размещение американских сил на польской территории, а также за вклад Варшавы в укрепление глобальной и региональной безопасности. Как заявил глава Пентагона, Польша "демонстрирует пример", вкладывая средства в свои вооруженные силы.