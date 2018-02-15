Великобритания обвинила РФ в кибератаке с использованием вируса NotPetya

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Великобритания возложила ответственность на Россию за масштабную кибератаку с использованием вируса NotPetya на Украине в июне 2017 года. Как информировало в четверг агентство Press Association (PA), об этом заявил заместитель главы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад, курирующий в британском ведомстве вопросы кибербезопасности.

"Мы считаем, что российское правительство, в особенности российские вооруженные силы, несут ответственность за разрушительную кибератаку с использованием вируса NotPetya в июне 2017 года. Данная атака продемонстрировала продолжающееся пренебрежение украинским суверенитетом", - выразил мнение британский дипломат, добавив, что вирус причинил ущерб европейским предприятиям на "сотни миллионов фунтов".

Ахмад призвал Россию "быть ответственным членом международного сообщества" вместо того, чтобы "тайно пытаться подорвать его". "Кремль поставил Россию в прямое противостояние с Западом, но так не должно быть", - полагает он.

"Мы привержены укреплению скоординированных международных усилий по поддержанию свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства", - отметил представитель британского МИД.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выразил уверенность, что Соединенное Королевство столкнулось с новыми методами ведения войны. "Мы вступили в новую эпоху [с точки зрения методов и способов] ведения войны, став свидетелями разрушительного и смертоносного сочетания обычной военной мощи и вредоносных кибератак", - утверждает он.

"Россия пренебрегает общепринятыми правилами, подрывая демократию, выводит из строя объекты жизнеобеспечения, нацеливаясь на критически важную инфраструктуру, и берет на вооружение информацию. Мы должны быть готовы противостоять этим очевидным и возрастающим угрозам", - считает глава британского минобороны.

Вслед за США

Газета The Washington Post в январе сообщила, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) считает, что компьютерный вирус NotPetya, атаковавший ряд компаний и организаций в России и на Украине, "с высокой долей вероятности" мог быть создан в Главном разведывательном управлении (ГРУ, ныне Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ). Издание тогда сослалось на источники, знакомые с секретными докладами американской разведки.

Кибератака

27 июня 2017 года вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, назвали причиной этой атаки вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткойнах. Позднее в "Лаборатории Касперского" пришли к выводу, что мир столкнулся с новым вирусом-вымогателем, компания назвала его NotPetya.

Российские власти неоднократно заявляли о непричастности к масштабным кибератакам, которые происходили в последние годы. В июле 2017 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в адрес России о ее причастности к организации кибератак на украинские ресурсы.