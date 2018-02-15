ООП заявила, что США не знакомили Палестину с идеями урегулирования на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США до сих пор не представили Палестине свои предложения по окончательному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, о которых Вашингтон неоднократно упоминал в последние недели. Об этом сообщил руководитель вашингтонского представительства Организации освобождения Палестины (ООП) Хусам Зомлот.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, знакомили ли США Палестину со своей так называемой окончательной сделкой по Ближнему Востоку или какими-либо ее составными частями. Зомлот заверил, что у палестинцев нет ни малейшего представления о том, как эта сделка может выглядеть. "Администрация Трампа не информировала палестинцев об "окончательной сделке" или каких-либо ее элементах", - заявил корреспонденту ТАСС во вторник Зомлот, который фактически играет роль палестинского посла в США.

"Но теперь, когда объявлено о том, что Иерусалим "снят со стола переговоров", у нас есть кое-какие соображения [на этот счет]", - отметил дипломат, который одновременно занимает должность советника по стратегическим вопросам президента Палестины Махмуда Аббаса. В связи с этим он охарактеризовал декабрьское решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля как "чрезвычайно неблагополучное развитие событий, чрезвычайно контрпродуктивное, чрезвычайно негативное", уточнив, что имеет в виду "краткосрочную перспективу".

"Будем надеяться, из этого выйдет и нечто полезное: международное сообщество придет в себя и действительно что-то придумает (для того, чтобы сдвинуть мирный процесс с мертвой точки - прим. ТАСС), поскольку на кону стоит все", - подчеркнул Зомлот. По его прогнозу, "если американская сторона вернется к своей давней политике, то неопределенность будет краткосрочной". "Если же это (нынешняя политика США в отношении палестинцев и израильтян - прим. ТАСС) будет продолжаться, то, возможно, потребуется более долгое время", - предположил эмиссар ООП в Вашингтоне. По его словам, палестинцы готовы просто перейти в режим ожидания, то есть вообще не делать никаких шагов в ближневосточном мирном процессе, надеясь на поворот к лучшему в долгосрочной перспективе.

Предпосылки для сделки

Вице-президент вашингтонского научно-исследовательского Центра имени Вудро Вильсона, директор его ближневосточной программы Эрон Дэвид Миллер выразил в беседе с корреспондентом ТАСС мнение, что "мирный процесс был мертв или по меньшей мере находился в коматозном состоянии в течение длительного времени еще до того, как Дональд Трамп прибыл в Белый дом". "Процесс находился в коме до того, как он [Трамп] что-либо объявил насчет Иерусалима", - полагает Миллер, который был заместителем американского координатора по арабо-израильским переговорам и советником у госсекретарей США, представлявших как Демократическую, так и Республиканскую партию.

"Проработав на полдюжины госсекретарей США на протяжении без малого четверти века, могу сказать следующее: для заключения серьезной сделки с израильтянами и палестинцами нужны три вещи. Во-первых, требуются лидеры, являющиеся хозяевами своей внутренней политики, а не заложниками своих избирателей и идеологий. Во-вторых, необходимо наличие у них ощущения собственничества, того, что израильтяне и палестинцы сами достигнут развязки, которая несет и ущерб, и выгоду, заставляет их искать пути достижения договоренности. В-третьих, требуется эффективное американское посредничество", - заявил Миллер.

"Ни одного из этих факторов нет, - убежден авторитетный эксперт. - Ни один из них не присутствовал и до прихода Трампа в Белый дом". "Если вы меня спрашиваете сейчас <...>, каковы перспективы достижения мира между палестинцами и израильтянами или ведения серьезных переговоров, то я бы ответил: они призрачные или их нет вовсе", - указал Миллер.

"Может ли ситуация измениться? Да, потому что в конце концов значение будет иметь единственная вещь - то, что господин Трамп положит на бумагу, которая, видимо, появится через несколько недель или месяцев, так называемая окончательная сделка. Если она будет вызывать доверие по шести ключевым вопросам, лежащим в основе израильско- палестинского конфликта, то израильтяне и палестинцы по меньшей мере столкнутся с необходимостью принимать трудные решения. Если же план не будет вызывать доверия, то, скорее всего, палестинцы его отвергнут, израильтяне скажут "да", и вся критика падет на палестинцев", - предсказывает Миллер.

"Работая над мирным процессом при многих администрациях США, я никогда не сталкивался с такой степенью навязанного (занимающимся Ближним Востоком американским чиновникам - прим. ТАСС) "радиомолчания", как я это называю, с такой дисциплиной и твердостью, как при нынешней администрации. Поэтому, на мой взгляд, либо имеется что-то, требующее защиты, либо нет ничего. Я бы сказал, что они (представители администрации Трампа - прим. ТАСС) положат что-то на бумагу. Но парадокс заключается в том, что решение по Иерусалиму могло только замедлить данный процесс", - продолжил вице-президент Центра имени Вудро Вильсона.

С его точки зрения, "палестинцы, безусловно, [сейчас] не находятся в режиме приема". "И я не знаю, что заставит их перейти в режим приема", - добавил Миллер.

Переждать нынешний период

Старший вице-президент вашингтонского Института Ближнего Востока Пол Салем, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего процитировал лидеров палестинцев, заявляющих, что мирный процесс "совершенно мертв в настоящий момент - при нынешней американской администрации, а при правительстве [Биньямина] Нетаньяху он мертв намного дольше". "Палестинцы не видят никакого шанса на возрождение мирного процесса в каком бы то ни было обозримом будущем", - считает Салем, в прошлом являвшийся директором Ближневосточного центра Фонда Карнеги.

Салем считает, что палестинцы ориентируются теперь на "более долгосрочную перспективу", исходя из того, что "общественность в США, особенно более молодое поколение, включая американских евреев, не согласна с политикой Нетаньяху, не согласна с решением Трампа по Иерусалиму, придерживается иных взглядов на палестинский вопрос". "И это правда <...>. Это дает палестинцам надежду в долгосрочной перспективе", - заявил Салем.

"Палестинцам также хорошо известно, что при сегодняшнем израильском правительстве нет совершенно никакого шанса на мирный процесс. И они понимают, что общественное мнение в Израиле сделало крен вправо. Они все еще видят в долгосрочной перспективе надежду на взаимодействие с израильскими гражданами, израильскими организациями <...>. Но они не видят никакой надежды на мирный процесс в обозримом будущем", - сказал представитель Института Ближнего Востока, подтвердив, что разделяет это мнение.

На его взгляд, у палестинцев "нет иного выбора", кроме как просто переждать нынешний период. "Они пытались договориться об урегулировании конфликта на основе сосуществования двух государств. В течение уже долгого времени совершенно ясно, что израильское правительство в этом не заинтересовано и делает все возможное, чтобы не допустить [такого исхода]", - утверждал Салем.

Кроме того, он категорически отверг заверения американских властей в том, что решение по Иерусалиму встряхнет мирный процесс, поможет продвинуть его вперед. "Эффект решения очевиден. Мы в данном случае не строим догадок. Тут не требуется гадать и строить предположения", - пояснил эксперт.

Угроза кровопролития

Между тем преподаватель Американского университета в Вашингтоне Саид Арикат в беседе с корреспондентом ТАСС в целом согласился с изложенными выше мнениями, но пошел еще дальше и предупредил, что не исключено новое антиизраильское восстание.

"<...> Президент Трамп нарушает собственное обещание достичь мира между палестинцами и израильтянами, а также "сделки века", как он ее описывает. <...> Трамп полностью саботировал свой статус посредника в мирном процессе и отбросил благоприятные возможности на переговорах на десятилетия назад. Вследствие этого напряженность вокруг Иерусалима, вероятно, выльется в кровопролитные конфронтации между палестинцами и <...> израильскими властями", - полагает аналитик, на протяжении уже нескольких десятилетий работающий в Вашингтоне и хорошо знакомый как с ближневосточной, так и американской политикой.