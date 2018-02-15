WP: группе членов Сената США удалось согласовать положения иммиграционной реформы

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Группа членов Сената Конгресса США - демократов и республиканцев - к вечеру среды смогла согласовать определенные положения будущего законопроекта об иммиграционной реформе, хотя не все они в точности повторяют требования президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Сенаторы распространили среди своих коллег законопроект, согласно которому 1,8 млн мигрантов, давно проживающих на территории США, смогут получить законный статус. Речь в основном идет о тех лицах, кого родители-нелегалы ввезли в Соединенные Штаты еще задолго до наступления совершеннолетия. До вступления Трампа в должность они находились под защитой специальной программы, введенной экс-президентом Бараком Обамой, но новый глава государства ее отменил.

Кроме того, инициатива предполагает выделение $25 млрд, предназначенных в том числе на постройку физического барьера на границе с Мексикой, однако это не станет единовременной дотацией из бюджета. В 2018 году на начало возведения стены должно быть отпущено лишь $2,5 млрд. На эти же средства нужно будет нанять новых сотрудников для пограничной службы. Затем еще по $2,5 млрд будет выделяться каждый год.

Однако к согласию пришло лишь ограниченное число сенаторов. Как отмечает The Washington Post, "по состоянию на вечер среды не было никакой гарантии того, что этот план обретет существенную поддержку или даже будет поставлен на голосование в четверг".