Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: группе членов Сената США удалось согласовать положения иммиграционной реформы

Международная панорама
15 февраля, 5:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, февраля. /ТАСС

Законопроект может помочь 1,8 млн мигрантов получить законный статус

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Группа членов Сената Конгресса США - демократов и республиканцев - к вечеру среды смогла согласовать определенные положения будущего законопроекта об иммиграционной реформе, хотя не все они в точности повторяют требования президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Сенаторы распространили среди своих коллег законопроект, согласно которому 1,8 млн мигрантов, давно проживающих на территории США, смогут получить законный статус. Речь в основном идет о тех лицах, кого родители-нелегалы ввезли в Соединенные Штаты еще задолго до наступления совершеннолетия. До вступления Трампа в должность они находились под защитой специальной программы, введенной экс-президентом Бараком Обамой, но новый глава государства ее отменил.

Кроме того, инициатива предполагает выделение $25 млрд, предназначенных в том числе на постройку физического барьера на границе с Мексикой, однако это не станет единовременной дотацией из бюджета. В 2018 году на начало возведения стены должно быть отпущено лишь $2,5 млрд. На эти же средства нужно будет нанять новых сотрудников для пограничной службы. Затем еще по $2,5 млрд будет выделяться каждый год.

Однако к согласию пришло лишь ограниченное число сенаторов. Как отмечает The Washington Post, "по состоянию на вечер среды не было никакой гарантии того, что этот план обретет существенную поддержку или даже будет поставлен на голосование в четверг".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховный суд рассмотрит иск Собчак об отмене регистрации Путина 16 февраля
2
МОК: беседа Баха с российскими спортсменами на ОИ получилась откровенной
3
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
4
Как новый порядок погашения кредитов поможет уменьшить платежи
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
НАТО призывает РФ к транспарентности при размещении "Искандеров"
7
Суд в США огласил приговоры россиянам Дринкману и Смилянцу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама