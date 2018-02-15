Новым директором Агентства нацбезопасности США назначен генерал Накасоне

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп назначил новым директором одного из самых засекреченных в США разведведомств - Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал-лейтенанта Пола Накасоне. Соответствующее сообщение опубликовал во вторник на своей странице в Twitter специальный помощник президента и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс, сам в прошлом сотрудник АНБ.

Накасоне, назначение которого должен еще утвердить Сенат Конгресса, одновременно возглавит и Киберкомандование ВС США.

"Незаурядный лидер для двух особых организаций, - отметил Джойс. - У него есть большой опыт в сфере обеспечения кибербезопасности".

54-летний Накасоне с октября 2016 года руководит Киберкомандованием Армии (сухопутных войск) США.

Нынешний директор АНБ и глава Киберкомандования ВС адмирал Майкл Роджерс, занимавший эти посты с 2014 года, объявил в начале января о намерении уйти весной в отставку.

Основанное в ноябре 1952 года АНБ, штаб-квартира которого находится примерно в 40 км к северо-востоку от Вашингтона - в Форт-Миде (штат Мэриленд), обеспечивает администрацию США разведывательной информацией, используя радиоэлектронное оборудование. Оно располагает большим флотом спутников и разбросанными по планете станциями прослушивания, анализирует не только содержание телефонных разговоров, но и электронную переписку. Кроме того, АНБ отвечает за информационную безопасность правительства. Общая численность его сотрудников и годовой бюджет держатся в секрете.

Родился Пол Накасоне 19 ноября 1963 года в административном центре штата Миннесота - Сент-Поле, вырос и закончил среднюю школу в находящемся к северу от Сент-Пола городке Уайт-Бэр-Лейк. Его отец Эдвин Накасоне - американец японского происхождения, родители которого переселились на Гавайи. Там он и родился в 1927 году.

В 1945 году сразу после окончания школы Эдвина Накасоне призвали на военную службу. Он был армейским переводчиком в оккупационных войсках США в Японии в 1947-1948 годах. Вернувшись домой, Эдвин Накасоне получил высшее образование в Университете штата Гавайи и в дальнейшем преподавал историю в Миннесоте, но с армией не порвал, числился в резерве и дослужился до полковника.

Военная карьера

Пол Накасоне поступил сначала в Университет Сент-Джонса в Миннеаполисе, где сразу же записался на курсы подготовки офицеров резерва. В 1986 году ему было присвоено звание лейтенанта, и он решил связать свою жизнь с министерством обороны. Разные военные науки Пол Накасоне изучал в Военном колледже Армии США, Командно-штабном колледже и Разведывательном колледже. Параллельно он окончил Южнокалифорнийский университет.

Накасоне командовал ротой, батальоном, бригадой и даже непродолжительное время 2-й армией. Он нес службу в Южной Корее, участвовал в военных операциях в Ираке и Афганистане, в частности отвечал за разведку в штабе командования Международных сил по содействию безопасности в Афганистане. Накасоне был заместителем главы Киберкомандования ВС, дважды в разные периоды служил в Комитете начальников штабов ВС, в том числе в Управлении стратегического планирования и политики. Среди его многочисленных наград есть и боевая - Бронзовая звезда.

В Киберкомандовании ВС Накасоне принимал активное участие в деятельности группы "Арес", которая занималась разработкой "цифровых вооружений" - программ, призванных выводить из строя компьютерные сети и мобильные устройства, используемые боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Он женат и является отцом четырех детей.

Непростые задачи

Как подчеркивают местные обозреватели, Накасоне возглавит АНБ в то время, когда обеспечению кибербезопасности страны уделяется повышенное внимание, а это ведомство еще не до конца пришло в себя после ряда скандальных провалов, связанных с утечками секретной информации, взломом его компьютеров хакерами, которые сумели похитить, по словам экспертов, ряд программ для кибердиверсий, а также неэффективностью противодействия террористам в виртуальном пространстве.

Так, в 2013 году аналитик из фирмы-подрядчика АНБ Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Адмирал Роджерс должен был принять меры, чтобы предотвратить подобные утечки. Однако летом 2016 года стало известно, что Гарольд Томас Мартин, сотрудник другой работавшей по контракту с АНБ компании, выкрал около 500 млн страниц документов, включая секретные сведения о военных операциях США.

Всего же, по данным газеты Politico, "за последние два года были арестованы три человека, похитившие в АНБ секретные материалы". "Моральный дух сотрудников ведомства упал, многие ведущие программисты и аналитики увольняются и переходят в частный сектор, где больше платят", - пишет издание.

"Накасоне придется столкнуться с этими и другими вызовами, - заметила бывший заместитель помощника министра обороны США по политике в области кибербезопасности Кейт Шарле, работавшая одно время с генералом. - Но у него есть качества лидера. Он знает, как мотивировать сотрудников".

Повышение статуса

Накасоне также предстоит уже в этом году завершить процесс преобразования Киберкомандования в отдельную структуру ВС США, такую же как Центральное или Европейское командование.

С момента своего создания в 2010 году Киберкомандование и АНБ располагались в одном месте, делили между собой ресурсы и специалистов. Решение о повышении статуса Киберкомандования, которое формально считается одним из подразделений Стратегического командования ВС, было принято еще предыдущим президентом Бараком Обамой в декабре 2016 года. Трамп в августе 2017 года отдал соответствующее распоряжение, указав, что "это позволит избежать дублирования функций Киберкомандованием и АНБ, усилить проводимые операции в киберпространстве и лучше отражать киберугрозы".

Предполагается, что уже осенью Киберкомандование с его 6,2 тыс. сотрудников будет самостоятельно решать поставленные перед ним задачи.

Угрозы для США

Как утверждал во вторник в Сенате Конгресса директор национальной разведки Дэниел Коутс, "Россия, Китай, Иран и Северная Корея будут представлять наибольшую киберугрозу Соединенным Штатам" в 2018 году. По его словам, эти страны "продолжат проводить кибероперации для достижения стратегических целей, пока не столкнутся с их ощутимыми последствиями".

До недавнего времени, указал Коутс, "использование кибероружия в качестве инструмента внешней политики вне военного конфликта в основном ограничивалось спорадическими атаками низкого уровня". "Россия, Иран и Северная Корея, однако, проводят более агрессивные кибератаки, которые представляют растущие угрозы для США и их партнеров", - считает он.

Коутс также предполагает, что террористические группировки и дальше будут заниматься в интернете пропагандой, вербовать и готовить боевиков, привлекать финансовые средства, подталкивать сторонников к экстремистской деятельности.

Глобальное поле боя

По мнению обозревателя журнала Foreign Policy и автора книги "Фабрика теней: сверхсекретное АНБ от 9/11 до прослушки Америки" Джеймса Бамфорда, США уже "давно проводят крупные операции по электронному шпионажу против предвыборных кампаний и действующих президентов - даже своих ближайших союзников". В качестве примера он приводит вмешательство в избирательную кампанию в Мексике в 2012 году, направленное "против одного из ведущих кандидатов в президенты Энрике Пеньи Ньето и девяти его ближайших помощников".

"Замысел заключается в том, чтобы превратить интернет из всемирной информационной сети в глобальное поле боя, - полагает Бамфорд. - Согласно одному из секретных документов АНБ, следующий крупный конфликт начнется в киберпространстве". В документах Киберкомандования ключевой термин - "информационное доминирование" США, добавляет обозреватель.

Как подчеркнул Бамфорд, "США - это на самом деле единственная страна, уже развязывавшая реальную кибервойну, когда при администрации Обамы была проведена кибератака для того, чтобы вывести из строя тысячи ядерных центрифуг в Иране". Напомнил он и о том, как АНБ в 2012 году заблокировало интернет на территории Сирии.

Ожидается, что слушания в сенатском комитете по делам вооруженных сил по утверждению назначения Накасоне состоятся в марте. Точная дата пока не называется.