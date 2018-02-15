Премьер Польши связал "российскую военную угрозу" с прокладкой "Северного потока"

ВАРШАВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перед запланированной на пятницу поездкой в Берлин выступил с заявлением, связав строительство газопровода "Северный поток - 2" с возможностью нападения России на Украину.

"Газопровод через Балтийское море создает новые, ненужные очаги напряженности, - заявил он в интервью немецкой газете Die Welt. - Сегодня Украина находится в относительной безопасности, так как контролирует газовые соединения, ведущие к Центральной Европе. Когда появится "Северный поток - 2", а идущие через Украину газопроводы будут отключены, Россия сможет любым способом обострить конфликт, напасть на всю страну. "Северный поток - 2" - шаг в этом направлении".

При этом Моравецкий утверждал, что никакого экономического смысла в строительстве газопровода нет, Европе достаточно импортируемого сжиженного природного газа (СПГ).

"Благодаря интерконнекторам и терминалам СПГ в Европе есть достаточно возможностей для покрытия своего спроса на импортируемый газ в объемах 180 млрд кубометров в год. Даже немцы сейчас планируют свой терминал СПГ в Брунсбюттеле. Коротко говоря, "Северный поток - 2" не нужен, вреден и делит западное сообщество", - сказал польский премьер.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в €9,5 млрд.